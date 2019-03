Eva Grimaldi sposa Imma Battaglia/ Matrimonio annunciato in diretta a Domenica Live?

Sono Eva Grimaldi e Imma Battaglia le protagoniste del matrimonio da sogno di cui ha parlato Barbara d’Urso? La conduttrice ha anticipato che ci sarà in diretta a Domenica Live un annuncio in tal senso, senza però rivelare la coppia innamorata. È già noto che l’attrice stia per sposare Imma Battaglia, quindi visto che Barbara d’Urso si è sempre detta mentalmente aperta, potrebbe far arrivare le unioni civili in diretta su Canale 5. Per il momento solo indizi e ipotesi, in attesa della conferma ufficiale. Le dirette interessate su questo tacciono sui social. Nell’account Instagram di Eva Grimaldi ci sono le foto relative ai preparativi del matrimonio con la compagna Imma Battaglia, nessun riferimento invece ad una partecipazione a Domenica Live per fare l’annuncio ufficiale in tv. Ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo, soprattutto se c’è Barbara d’Urso di mezzo. Negli anni abbiamo assistito a ecografie, parti, interventi e matrimoni in diretta. Stavolta potrebbe arrivare l’annuncio di Eva Grimaldi e Imma Battaglia.

EVA GRIMALDI E IMMA BATTAGLIA, MATRIMONIO ANNUNCIATO IN DIRETTA A DOMENICA LIVE?

«Al cuor non si comanda mai», così Eva Grimaldi ha già annunciato che convolerà a nozze con Imma Battaglia. Ma lo ha fatto attraverso il suo profilo Instagram, comunicando anche che è Enzo Miccio il wedding planner, colui che dovrà curare ogni dettaglio del loro giorno più bello. La notizia del matrimonio comunque era nell’aria già da tempo. Almeno da quando, nel maggio dello scorso anno, Imma Battaglia aveva sorpreso tutti durante la conferenza stampa del Gay Pride chiedendo pubblicamente la mano alla sua compagna. Da allora erano tornate più volte sull’argomento, ribadendo l’intenzione di sposarsi, ma senza dare conferme, finora. Insieme da oltre sette anni, Eva Grimaldi e Imma Battaglia hanno vissuto la loro relazione lontano dai riflettori. Questo fino al gennaio 2017, quando l’attrice è partita per l’Honduras per partecipare all’Isola dei Famosi. Così la loro storia d’amore è diventata pubblica, sancita da un’intervista doppia al settimanale Chi.





