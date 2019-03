GIUSY FERRERI/ Video, darò a Beatrice la passione per la musica (Domenica In)

Giusy Ferreri torna in tv. La cantante di “Non ti scordar mai di me” è tra le ospiti della puntata di domenica 17 marzo 2019 di “Domenica In“, il programma di successo condotto da Mara Venier su Rai1. La Ferreri è l’ospite musicale della settimana e sicuramente presenterà dal vivo il nuovissimo singolo “Le cose che canto”, che ha segnato il suo ritorno sulle scene musicali italiani. Un ritorno importante che l’artista, nata musicalmente parlando grazie a X Factor, ha descritto come una rinascita. Ad accompagnare il singolo “Le cose che canto” un videoclip diretto da Gaetano Morbioli in cui la cantante ha voluto ci fossero il compagno Andrea Bonomo e la figlia Beatrice, nata il 10 settembre del 2017.

Giusy Ferreri : “Le cose che canto è la mia rinascita”

La cantante su Instagram ha condiviso un lungo messaggio con i fan in cui ha raccontato il nuovo singolo “Le cose che canto”. “Spero di raggiungervi in tanti, di farvi arrivare il mio messaggio d’amore e ricambiare tutto il vostro grande Affetto. Rinascita è come definisco questa mia nuova e importante fase di vita e per rappresentare il semplice e spontaneo messaggio d’amore di questa canzone” ha scritto Giusy Ferreri che nel videoclip ha voluto ci fossero la figlia Bea e il compagno Andrea Bonomo. Una richiesta che la Ferreri ha fatto espressamente al regista: “Ho sentito forte il desiderio di realizzare il video con la presenza speciale di Beatrice e Andrea, le due anime con cui condivido il mio percorso di vita e che riempiono costantemente le mie giornate di gioia”.

“Mi piacerebbe trasmettere a mia figlia la passione per la musica”

Beatrice ha sicuramente cambiato la vita di Giusy Ferreri. L’artista dopo il grandissimo successo di “Amore e Capoeira” e “Roma-Bangkok” è diventata mamma a settembre 2017 della piccola Beatrice, nata dall’amore con Andrea Bonomo. Durante un’intervista la cantante non ha nascosto che le piacerebbe condividere con lei la passione per la musica: “Mi piacerebbe trasmettere a mia figlia la passione per la musica, la danza e magari l’arte circense”. La Ferreri però ha anche precisato che come mamma è pronta a rispettare e ad accettare qualsiasi scelta che la piccola Beatrice prenderà in futuro.





