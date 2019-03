IL SILENZIO DELL’ACQUA, 3a PUNTATA/ Anticipazioni: Franco muore per mano di Andrea?

Domenica 17 marzo, in prima serata su canale 5, va in onda a terza e penultima puntata de Il silenzio dell’acqua, la fiction in cui Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti vestono i panni di Luisa Ferrari e Andrea Baldini, due poliziotti che si ritrovano a lavorare insieme per scoprire la verità sull’omicidio della 16enne Laura che Andrea conosceva moto bene. C’è molta attesa per il gran finale che andrà in onda domenica 24 marzo, ma i nodi da sciogliere sono ancora tanti. Dopo aver scagionato Max, sono tante le persone sulle quali si concentrano le indagini e che potrebbero aver avuto un movente per uccidere Laura. Tra questi c’è anche Matteo, il figlio di Andrea o meglio della moglie di Andrea. Il ragazzo aspettava un figlio da Laura. Luisa comincia a pensare che sia stato lui ad uccidere la 16enne non volendo avere quel figlio. Dopo aver estromesso Andrea dalle indagini perché troppo coinvolto, di fronte alla voglia di Baldini di fare giustizia e scoprire la verità, decide di reinserirlo, ma nella puntata in onda questa sera qualcosa accadrà nuovamente, ma cosa? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

IL SILENZIO DELL’ACQUA: FRANCO FERITO A MORTE DA ANDREA

Luisa e Andrea scoprono l‘esistenza di una relazione segreta tra Franco e Anna, la mamma di Laura. Una scoperta che insospettisce i due poliziotti che cominciano a chiedersi il motivo per il quale hanno nascosto a tutti la relazione. La scoperta, poi, che Franco potrebbe aver incontrato più volte Laura prima dell’omicidio aumenta i sospetti. I due poliziotti portano avanti le indagini cercando di ricostruire il passato di Franco e i suoi rapporti con la 16enne. Ad aiutare Luisa e Andrea è Nico che Franco ha cercato di corrompere comprando il suo silenzio con una cifra di denaro abbastanza consistente che lo avrebbe aiutato a rifarsi una vita lontano da Castel Marciano con la figlia. L‘uomo, però, comincia a collaborare con Luisa e Andrea ricostruendo i movimenti di Franco che sembra avere più di un movente per l’omicidio di Laura. Ferito a morte da Andrea, però, Franco dice ad Anna di non aver ucciso Laura e di credergli. Avrà detto la verità? Sarà davvero innocente come dice?

I SOSPETTI SU DON CARLO

Le indagini su Matteo, però, non si fermano. Il ragazzo continua ad essere considerato un probabile colpevole per la morte di Laura avendo un movente importante. Il ragazzo, oltre a cercare di dimostrare la verità, cerca anche di capire il motivo che spinge Grazia che, nel frattempo si è allontanata da lui dopo aver scoperto di essere stata tradita, a trascorrere molto tempo con Don Carlo. La posizione del sacerdote, così, finisce al vaglio degli inquirenti: Don Carlo, infatti, prima era stato visto in compagnia di Laura e ora di Grazia. Andrea crede fortemente nell’innocenza dell’amico, ma il ritrovamento del videomessaggio di Laura sgretolerà le sue certezze e getterà un’ombra sulla figura di Don Carlo, fondamentale per tutta la comunità. Nel frattempo, a Castel Marciano arriva Paolo, il diretto superiore di Luisa e suo ex. L‘uomo, dopo il ritrovamento di un paio di scarpe di Matteo sporco di Sangue, decide di estromettere dalle indagini Andrea per indagare con maggiore libertà su suo figlio Matteo. Sarà davvero il ragazzo l‘assassino di Laura?



