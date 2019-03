Isola dei Famosi 2019/ Caso Fogli: Maurizio Costanzo scagiona Alessia Marcuzzi

Il caso Riccardo Fogli, scoppiato all’Isola dei Famosi alcune settimane fa in merito al presunto tradimento della compagna Karin Trentini, ha sollevato un grande polverone che ha portato con se drastiche conseguenze. In molti hanno accusato Alessia Marcuzzi di aver messo in piazza e senza alcuna delicatezza i sentimenti di un uomo di spettacolo come Riccardo Fogli, senza un briciolo di sensibilità e mettendolo quasi alla gogna col messaggio di Fabrizio Corona. C’è però chi si schiera dalla parte della Marcuzzi, ammettendo che non è certo colpa sua se è nata una situazione così complessa o, comunque, non del tutto. A difenderla è un grande volto della tv italiana come Maurizio Costanzo che, attraverso le pagine del settimanale Nuovo – nel numero in edicola questa settimana – dà la sua versione dei fatti ai lettori.

MAURIZIO COSTANZO DALLA PARTE DI ALESSIA MARCUZZI

“La questione Isola dei Famosi sta facendo molto discutere.” esordisce Maurizio Costanzo nella rubrica che settimanalmente tiene su Nuovo. Poi continua “In realtà non credo sia merito o colpa di Alessia Marcuzzi se la situazione familiare di Riccardo Fogli in questo momento risulta problematica. – eppure ammette – Ma lei potrebbe in qualche modo salvarlo dall’accanimento.” Costanzo è infatti certo che l’errore sia stato più di altri che della Marcuzzi: “D’altronde portare in tv il lato privato dei concorrenti fa parte delle dinamiche dei reality e i naufraghi lo sanno. – ricorda il noto conduttore, per poi concludere – A farlo, però, non è solo la Marcuzzi, ma anche gli autori e tutti coloro che preparano le puntate della trasmissione”.

