LE IENE SHOW/ Diretta e servizi: lo scherzo a Gagliardini e le concessioni balneari

Domenica 17 marzo, alle 21.10 su Italia 1, Nadia Toffa, Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani conducono un nuovo ed imperdibile appuntamento con Le Iene Show, la trasmissione più irriverente della televisione italiana che, oltre ad occuparsi di argomenti seri come la politica, l’ambiente e la violenza sulle donne e bambini, regala ai propri telespettatori anche dei momenti divertenti. Amatissimi, infatti, sono gli scherzi che gli inviati delle Iene organizzano con dei complici, solitamente parenti e amici della vittima, ai danni di personaggi famosi. Finora, gli scherzi più amati sono sicuramente quelli fatti a Francesco Facchinetti con la complicità della moglie Wilma e della Bonas di Avanti un altro Laura Cremaschi e quello a Benedetta Parodi che ha pensato di vivere un incubo quando la figlia Matilde le ha presentato il fidanzato 37enne. Anche questa sera non mancherà lo scherzo. Chi sarà la vittima? Andiamo a scoprire tutto.

LE IENE SHOW: LO SCHERZO A GAGLIARDINI

Roberto Gagliardini, centrocampista dell’Inter e della Nazionale,è stato vittima di uno scherzo organizzato da Sebastian Gazzarrini che ha approfittato dell’amore del calciatore per i cani. In occasione dello scherzo fatto al collega juventino Ferico Bernardeschi che riguardava proprio il suo cane, Gagliardini, rivolgendosi alla moglie, aveva detto: “Io mi sarei troppo incazzato. Ma come ha fatto a cascarci?”. Con la complicità della bella moglie Nicole, in dolce attesa, le Iene hanno seguito Gagliardini durante una visita ecografica. Il calciatore, infatti, non vede l’ora di poter stringere tra le braccia il figlio, ma l’amore per il bambino deve misurarsi con l’amore che Gagliardini prova per i suoi due bassotti. Durante la visita ecografica, così, Gagliardini viene messo alla prova: al calciatore, infatti, fanno credere che il bambino sia allergico ai cani e quindi dovrà liberarsi quanto prima dei bassotti. Alla fine, Sebastian Gazzarrini lo rassicura svelandogli che è tutto uno scherzo e regalandogli la maglia del Milan.

LE CONCESSIONI BALNEARI

Nella puntata in onda questa sera, Le Iene trasmetteranno anche l’inchiesta di Filippo Roma sulle concessioni balneari. L’inviato della trasmissione di Italia 1 ha girato l’Italia scoprendo che, dietro gli stabilimenti balneari più lussuosi, si nascondono canoni bassissimi. Nonostante le regole europee prevedano una gara pubblica per concedere i permessi, le concessioni sono state prorogate per altri 15 anni. Filippo Roma si è così recato dal ministro del Turismo Gian Marco Centinaio per chiedergli il perché del “regalo ai balneari”. “Io volevo dare trent’anni di proroga della concessione agli stabilimenti balneari”, dice il ministro che poi annuncia un “aumento dei canoni di concessione”. “Quando diventerà legge l’aumento?”, gli chiede Filippo Roma. “Al momento opportuno”, risponde il ministro. Nell’inchiesta di Filippo Roma e Marco Fubini sarà mostrato questo e tanto altro.



