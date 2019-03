Mario Marenco è morto/ In coppia con Renzo Arbore, fu Riccardino in “Indietro tutta”

Mario Marenco, indimenticabile protagonista della tv di Renzo Arbore, è morto oggi a Roma, presso il policlinico Gemelli dove era ricoverato. A darne notizia è AdnKronos, secondo il quale il decesso è sopraggiunto nella mattinata di domenica. L’attore, autore ed umorista aveva 85 anni e da qualche giorno si trovava nel nosocomio romano per via di alcune complicazioni delle sue condizioni di salute. Oltre alla sua strepitosa carriera nel mondo dello spettacolo, Marenco era anche un architetto e design ma il suo successo fu legato proprio al rapporto professionale con Arbore, prima con la sua carriera radiofonica e poi televisiva. Proprio con Renzo e con Gianni Boncompagni, realizzò Alto Gradimento e tutte le altre trasmissioni di successo con protagonista il cantautore e showman foggiano, da Quelli della notte a Indietro tutta. I due erano legati anche dalla loro stessa terra di origine, la Puglia ed in particolare Foggia, la città dalla quale provenivano. A dare notizia della morte di Mario Marenco, come spiega La Stampa, non a caso è stato proprio Renzo Arbore.

MARIO MARENCO È MORTO: LA SUA LUNGA CARRIERA

Nel corso della sua lunga carriera, Mario Marenco ha indossato i panni di numerosi personaggi celebri come il colonnello Buttiglione, la Sgarambona, l’astronauta spagnolo Raimundo Navarro, il dottor Anemo Carlone, il professor Aristogitone, Verzo, Ida Lo Nigro, il poeta Marius Marenco. Il suo esordio in tv avvenne al fianco di Cochi e Renato e Enzo Jannacci in Il buono e il cattivo ma il vero successo arrivò solo nel 1970 con Alto gradimento. In Indietro tutta fu celebre il personaggio di Riccaerdino da lui interpretato. Marenco prestò però il suo volto anche al grande schermo in pellicole del calibro di l Colonnello Buttiglione diventa generale, Von Buttiglione Sturmtruppenfuehrer, Il pap’occhio, I carabbinieri, Vigili e vigilesse, Sing – Il sogno di Brooklyn. nella sua carriera artistica anche la stesura di libri umoristici per Rizzoli. Una vita all’insegna dell’arte, dunque, fino agli ultimi anni quando curò la codirezione artistica della rassegna Salvaguardia Testa Festival a Roma.

