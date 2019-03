NANCY COPPOLA/ Video, da Barbara D’Urso presenta la figlia Giulia (Domenica Live)

Nancy Coppola è una delle ospiti della puntata di domenica 17 marzo 2019 di “Domenica live“, il programma condotto da Barbara D’Urso su Canale 5. Non è la prima volta per la cantante napoletana, ex naufraga de L’Isola dei Famosi, che questa volta però sarà ospite per un’occasione davvero speciale: presentare al pubblico la piccola Giulia! Da pochissimi giorni, infatti, la cantante è diventata mamma per la seconda volta della piccola Giulia che ha già presentato a tutti i suoi fan sui social. “È tutto sotto controllo – ha scritto la cantante sulla sua seguitissima pagina Facebook – volevo ringraziarvi uno ad uno perché ne siete infinitissimi…sono senza parole. Grazie per tutti i messaggi in privato e tutti i commenti sui social, non riesco a rispondervi tutti ma sono profondamente commossa per il vostro affetto”.

Nancy Coppola: “sto benissimo”

Nell’era digitale oramai tutto diventa visibile e condivisibile. Così Nancy Coppola poco dopo il parto ha voluto condividere un messaggio con tutti i suoi fan per rassicurarli: “io sto benissimo mi sto riprendendo piano piano. Sto attendendo che mi portino Giulia dal nido per potermela godere un po’ . Vi abbraccio tutti amori miei”. La nascita di Giulia è stato un bellissimo regalo per la cantante napoletana che, durante una recente intervista, ha raccontato che dopo L’Isola dei Famosi ha riscontrato delle grandi difficoltà a restare incinta. “Per diversi mesi non ho più avuto il ciclo mestruale” ha rivelato la cantante, che dopo il periodo iniziale di sconforto ha continuato a provarci e riprovarci. “Non mi davo pace perché io e mio marito desideravamo moltissimo avere un altro figlio”.

Dopo L’Isola dei Famosi

La partecipazione a L’Isola dei Famosi 2017 ha regalato sicuramente una grandissima popolarità a Nancy Coppola, anche se non sono mancati dei problemi. La ex naufraga, infatti, in Honduras ha perso più di 10kg riscontrando, una volta rientrata in Italia, una serie di problemi legati alla feritilità. “Avevo cominciato ad avere problemi già durante il programma così, appena rientrata in Italia, sono subito andata dal mio ginecologo. Tutto questo è stato terribile, ci sono stati momenti in cui ho temuto di avere compromesso la mia fertilità per sempre, solo per avere partecipato ad un programma televisivo. E non mi davo pace”. Per fortuna dopo diversi mesi di terapie ormonali, Nancy è riuscita a rimanere incita di una bellissima bambina di nome Giulia. Un desiderio fortissimo, come ha raccontato Nancy: “la desiderava pure il mio primogenito Vincenzo”.





