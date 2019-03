Paola Barale è fidanzata?/ Video mistero sui suoi amori dopo Raz Degan (Domenica in)

Paola Barale torna nello studio di Domenica in, dopo esserci già stata la scorsa settimana. Forse Mara Venier riuscirà a farle dire qualcosa in più sul suo presente sentimentale, dopo che la showgirl piemontese ha parlato più che altro del suo rapporto con Raz Degan. Un rapporto che non sembra essersi chiuso bene, visto che, stando a quanto riportato dalla stessa Barale, dopo il riavvicinamento avvenuto all’Isola dei famosi, i due non si sono più visti. La donna ha fatto capire che nonostante le parole dette più volte da Raz Degan sul fatto che lei fosse l’unica donna della sua vita, nei fatti non ha mai voluto condividere con lei la sua vita. Cosa che ha portato poi alla fine del loro rapporto. Rapporto oggi ancora assente proprio perché non sembra esserci l’intenzione, non è chiaro se da parte di entrambi, di sentirsi e vedersi.

PAOLA BARALE È FIDANZATA O SINGLE?

Tuttavia, come si può notare da questo video, Paola Barale potrebbe non essere single. La showgirl è stata piuttosto vaga sul punto, facendo intendere di non avere un fidanzato o qualcuno di speciale, ma certamente di frequentare qualcuno, altrimenti non avrebbe avuto certe esitazioni nel rispondere alle domande dirette di Mara Venier. La conduttrice di Domenica in potrebbe quindi oggi cercare di avere qualche risposta in più. A meno di non immaginare che ci sia un qualche messaggio da parte del suo storico ex e che quindi si torni a parlare di lei e di Raz Degan, una coppia che, come dimostrato in occasione dell’Isola dei famosi del 2017, sembra essere nel cuore del pubblico a casa. Non resta che aspettare e scoprire cosa Mara Venier chiederà a Paola Barale.

VIDEO SU PAOLA BARALE

PAOLA BARALE? STRISCIA LA METTE TRA I NUOVI MOSTRI

C’è da sperare che non le chiede di cantare. La scorsa settimana, infatti, Paola Barale, nello studio di Domenica in, ha infatti cominciato a cantare “Piccolissima serenata” di Renato Carosone: una performance che Striscia la notizia ha voluto inserire al settimo posto nella classifica de “I nuovi mostri” della settimana appena conclusa. Magari la showgirl potrebbe raccontare qualche nuovo aneddoto dopo aver ricordato che Madonna, la popstar di fama mondiale, aveva pubblicato sul suo profilo Instagram proprio una sua foto. Paola Barale è stata infatti a lungo, ai suoi esordi, sosia di Madonna e, ha spiegato a Mara Venier, evidentemente qualcuno del suo staff deve aver confuso una sua vecchia foto per una di quelle della popstar. Una piccola “soddisfazione” durata poco, perché nell’arco di mezzora la foto in questione è stata tolta dal profilo di Madonna.



