Patty Pravo/ Annuncia il tour congiunto con Ornella Vanoni? (Che Tempo che fa)

Questa sera, domenica 17 marzo, nel salotto di Che Tempo Che Fa, ci sarà Patty Pravo. Uno dei miti della musica italiana si racconterà ai microfoni di Fabio Fazio, tra aneddoti, curiosità e nuovi progetti. L’artista veneziana, reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo insieme a Briga, esternerà tutte le sue sensazioni sulla kermesse, ma probabilmente annuncerà anche qualche novità. Qualche fan, vista e considerata la presenza di Ornella Vanoni a Che Tempo Che Fa, ipotizza l’annuncio di un tour di coppia, ovvero una sorta di sfida a cui le due cantanti avevano accennato tempo fa. In realtà la notizia era stata pubblicata dal Corriere della Sera nel 2017. “Io e Ornella siamo molto amiche e ci vediamo spesso. Sono mesi che stiamo progettando questo tour. Ma è prematuro parlarne”, le parole di Patty Pravo in quell’occasione. Chissà che questa non sia davvero la volta buona…

Agenda fitta di impegni per Patty Pravo

In queste prime due settimane di marzo Patty Pravo ha portato la sua musica a Trieste, Roma e a Bergamo. Il calendario è ancora fitto di impegni per l’artista veneziana, che chiuderà il ciclo di concerti al teatro Ariston di Sanremo. Le prossime date la vedono impegnata a Milano, il 18 marzo, al Teatro Dal Verme; quattro giorni dopo sarà di scena a Bologna al Duse, infine a Bassano. Patty Pravo ricomincerà il 6 aprile a Trento, poi scenderà fino in Puglia a Bari dove si esibirà al Teatro Team. Tappa anche a Genova, Legnano al Galleria, al Corso di Mestre, al Teatro Acacia di Napoli e a fine giugno appunto a Sanremo, dove a febbraio si era esibita assieme a Briga. Il Red Tour di Patty Pravo promette di trasmettere l’essenza dell’intera carriera dell’artista, che per l’occasione riproporrà appunto tutti i suoi più grandi successi.

Patty Pravo, Red Tour: dieci canzoni inediti

Non solo i grandi brani del passato, nel tour in corso Patty Pravo presenterà anche i nuovi brani del disco Red. Un piccolo assaggio lo avremo già questa sera a Che Tempo Che Fa, coi fan della cantante che sperano di vederla all’opera in diretta. Tra gli inediti il brano di Sanremo “Un Po’ Come La Vita”, la canzone “Dove eravamo rimasti”, “La carezza che mi manca”, “Io so amare così”, “Pianeti” e “Padroni non ne ho”. Ampio spazio dunque verrà dedicato all’album, che ricordiamo è stato arrangiato interamente dal maestro e amico di sempre Calvetti. Il disco contiene anche un omaggio della cantante ad una canzone che quest’anno tocca il traguardo dei cinquant’anni. Stiamo parlando del grande successo “Il Paradiso” di Battisti e Mogol. Una canzone fresca ed intramontabile. Per i fan un capolavoro della musica italiana.



