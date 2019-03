Pif è fidanzato?/ Dopo Giulia Innocenzi solo dei flirt: i fan vogliono sapere

Pif è fidanzato? I fan non fanno altro che chiederselo, soprattutto dalla rottura con la fidanzata storica Giulia Innocenzi e qualche bacio sparso qua e là con un’altra ragazza, lungo le strade di Roma. Meglio single o non single? A quanto pare Pierfrancesco Diliberto è ancora fermo di fronte a questo bivio e fino a che non avrà scelto quale delle due strade intraprendere, difficile credere che qualcosa potrà cambiare nella sua vita sentimentale. “La felicità va condivisa”, sottolinea infatti a Vanity Fair in seguito alla frattura con la Innocenzi, convinto che essere single non sia poi così roseo. Ne parlerà forse questo pomeriggio a Domenica In, 17 marzo 2019, quando Pif sarà ospite di Mara Venier. Sulla sua tristezza da single ne ha parlato anche tempo dopo a Grazia, in occasione del suo libro …Che Dio perdona a tutti, edizione Feltrinelli. Come mai di fronte al suo grande successo nel mondo dello spettacolo, da attore a regista, da sceneggiatore a scrittore, Pif sembra destinato a rimanere un lupo solitario? Lo spiega il diretto interessato al settimanale: “Si è creato un equivoco: le donne pensano che essendo un uomo di spettacolo io faccia una vita da star”, sottolinea infatti. A quanto pare ogni possibile fidanzata o compagna non riesce a trovare accattivante una quotidianità fatta di tanto lavoro e pochissimo tempo libero. “Una vita bella per me”, aggiunge ancora, “ma triste per una ragazza“.

Pif è fidanzato? La sua vita sentimentale

Nel 2011 la vita sentimentale di Pif, nome d’arte dell’ormai celebre Pierfrancesco Diliberto, sembrava destinata a renderlo compagno di Giulia Innocenzi per tutta la vita. La coppia infatti festeggia i primi anni di fidanzamento, innamoratissimi e paparazzati dalle principale testate di gossip. Tre anni più tardi dall’inizio della loro storia, i due vanno anche a convivere insieme. Non si parla di matrimonio o bebè in arrivo, ma gli ammiratori del regista e attore e della conduttrice ci hanno sempre sperato in fondo. Eppure qualcosa non ha funzionato se poco tempo più tardi Pif annuncia la sua separazione dalla fidanzata Giulia Innocenzi, che sarà destinata anche a rimanere l’unica. Almeno per il momento. Forse perché entrambi conducevano una vita molto simile. Da un lato l’intenso lavoro di Pif alla macchina da presa, diviso fra regia e recitazione negli ultimi quindici anni. Dall’altro la vita della Innocenzi, impegnata nel 2014, in pieno boom del loro amore, a lanciare il talk AnnoUno su La7. La loro storia d’amore tuttavia è finita e non c’è mai stata una rivalità professionale fra i due. Pif ammetterà la loro storia d’amore a Oggi solo nel 2013, in anni non sospetti in cui sembra felice al fianco dell’ormai ex fidanzata. Ed in quell’occasione fa anche un passo in più: “Se capita un bimbo, va benissimo”. Eppure non è andata così.

