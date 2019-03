ROBERTO GAGLIARDINI, VIDEO SCHERZO IENE/ O i cani o il bambino, e il Milan…

Roberto Gagliardini vittima dello scherzo de Le Iene Show: è questo il “regalo” che la trasmissione Mediaset ha firmato e confezionato in una domenica speciale per i tifosi dell’Inter come quella del derby contro il Milan. E i rossoneri saranno in un certo senso tirati in causa durante lo scherzo, se è vero che dalle anticipazioni di Italia Uno si può vedere proprio la iene Sebastian Gazzarrini nell’atto di consegnare al calciatore una maglia del Milan con il suo nome. Ma facciamo un po’ di chiarezza: come mai proprio Gagliardini? Trattasi di vendetta, precisamente quella di Federico Bernardeschi: in occasione dello scherzo subito dallo juventino avente come soggetto il suo cane, Gagliardini aveva detto alla moglie:”Io mi sarei troppo incazzato. Ma come ha fatto a cascarci?”. Una domanda che adesso sarebbe bene porre proprio a Gagliardini. Sì, perché proprio come Federico Bernardeschi, l’amico con cui condivide la grande passione per i cani, il povero Gagliardini è finito nella trappola de Le Iene Show proprio per via dei suoi amici a quattro zampe. Il motivo? Una scelta capace di metterlo in profonda crisi…

LO SCHERZO DELLE IENE A ROBERTO GAGLIARDINI

Dicevamo che i cani sono stati i grandi protagonisti dello scherzo a Roberto Gagliardini da parte delle Iene, ma più in generale si potrebbe dire che a tradirlo sono stati i suoi “sentimenti”. Ci spieghiamo: dopo la vittoria contro la Spal, sotto la maglia dell’Inter il numero 5 nerazzurro ha mostrato una maglietta con la scritta “già ti amo”. Il riferimento era ovviamente alla creaturina che sta crescendo nel pancione della moglie Nicole. Proprio la sua dolce metà si è resa complice della iena Gazzarrini e si è prestata a tendere un tranello al malcapitato Gagliardini. Durante la visita ecografica cui Nicole si sottopone, il nostro medico gli dice che il bimbo è allergico ai cani, e che per questo motivo dovrà liberarsi quanto prima dei suoi amatissimi bassotti. Una decisione tanto inevitabile quanto dolorosa, come solo un possessore di animali può intuire. Fortunatamente per Gagliardini, tutto si rivelerà uno scherzo. Un pegno da pagare però c’è: un selfie con la magliettina del Milan a misura del nuovo bambino che verrà…

