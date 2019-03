ROMINA CARRISI/ Dalla “Zia” con Cristel: “Non nascondo che sono felice” (Domenica In)

Romina Carrisi Junior sarà ospite oggi di Mara Venier, nel salotto di Domenica In in partenza dalle 14.10 circa sulla rete ammiraglia di Casa Rai. La figlia di Al Bano e Romina Power sarà al fianco della sorella Cristel Carrisi, in attesa del secondo figlio. Della riconciliazione tra mamma e papà, era stata proprio “Uga” (questo il suo soprannome) a darne notizia ufficiale tempo fa, tra le pagine del settimanale Chi. “Sono contenta che siano tornati a lavorare insieme”, aveva confidato. “Ritrovare il sereno dopo anni di guerra è come quando spunta il sole dopo il diluvio, in quel momento ringrazi gli angeli e gli dèi. Quando i miei si sono lasciati avevo 12 anni e non ho avvertito subito il cambiamento perché continuavano a viaggiare mentre io vivevo a Cellino. Fu una maestra, a scuola, a renderlo vero, a farmi sentire come se fossi ‘diversa’ solo perché i miei genitori si erano lasciati. Nell’Italia di quegli anni il divorzio non era previsto, si sentivano tutti in diritto di giudicare”.

Romina Carrisi ospite di Domenica In

L’annuncio dell’ospitata di oggi è stato reso ufficiale proprio da Romina Carrisi tramite il suo account ufficiale di Instagram. “Andiamo dalla nostra amatissima zia a Domenica In”, ha affermato Romina con gioia. Successivamente la ragazza ha pubblicato una serie di Instagram Stories in compagnia del suo cane e proprio della sorella Cristel, in attesa di vederle questo pomeriggio. A quanto pare, ci sarà molto di cui parlare ed infatti, agli inizi del mese, la figlia di Al Bano e Romina, ha pubblicato uno scatto dopo racconta di avere molti progetti in cantiere: “Non vi nascondo che sono felice per i progetti nel mio futuro prossimo che molto presto potrò condividere con voi, cari suppor&sopportatori! Vi voglio bene”. Romina, da sempre molto attiva sui social, proprio alcun giorni fa ha commentato ironicamente il down praticamente contemporaneo di Facebook, WhatsApp e Instagram. Pubblicando una storia, la Carrisi ha recitato la parte di una persona disperata, che vive e lavora tramite social. Se siete curiosi di vedere la nuova intervista delle sorelle Carrisi, non vi rimane altro che sintonizzarvi su Rai1 per assistere alla nuova puntata di Domenica In condotta da Mara Venier.

