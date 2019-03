Rosanna Banfi figlia di Lino/ Video, “Mio papà è geloso di mio marito!” (Domenica in)

Rosanna Banfi e suo padre Lino saranno ospiti della puntata di Domenica in di oggi. Pur avendo un altro figlio, di nome Walter, il grande pubblico è abituato ad associare Lino Banfi a sua figlia Rossana, anche perché i due hanno talvolta lavorato insieme, a partire dal suo debutto sul grande schermo nel film “Grandi magazzini” del 1986. Rosanna Zagaria, questo il suo vero nome, è infatti un’attrice, che ha quindi seguito le orme del padre e che ha sposato un collega, Fabio Leoni, da cui ha avuto due figli. Oltre che nel suddetto film, Rosanna ha lavorato con il padre anche nella serie tv “Il vigile urbano” e nella più nota “Un medico in famiglia”. Ma ha anche recitato in film e fiction senza incontrare il padre sul set. Nel 2011 ha anche ricevuto il Gay Village Award per aver interpretato sei anni prima il ruolo di una donna omosessuale nel film tv “Il padre delle spose”.

ROSANNA BANFI FIGLIA DI LINO: LA GELOSIA DI MIO PAPA’

Recentemente, proprio alla fine dello scorso anno, Rosanna Banfi e il padre Lino sono stati ospiti della trasmissione Vieni da me. Nell’occasione è emersa le gelosia che l’uomo provava per i ragazzi che ronzavano intorno alla figlia. “Ogni volta che chiedevo di poter invitare qualcuno a casa, lui diceva sempre: se viene lui, me ne vado io”, ha detto Rosanna, mentre il padre ha spiegato: “Io ero geloso perché sentivo la voce dei suoi amichetti. Dopo un anno, cominciai a sentire la voce di giovani uomini e mi arrabbiavo”. I due hanno anche raccontato degli aneddoti riguardanti il matrimonio di Rosanna: “Quando mi sono sposata, lui mi ha detto di non dare un vero bacio a mio marito in chiesa”, ha detto lei, mentre lui ha rivelato che pur non avendo praticamente mai avuto febbre e tosse, “quel giorno mi svegliai con la febbre a 39 e non mi spiegavo il perché”.

LA GUARIGIONE DAL CANCRO

Rosanna Banfi, oltre che attrice amata dal pubblico, è anche impegnata, insieme alla collega Maria Grazia Cucinotta, nel sostegno all’Associazione Komen Italia, che si occupa della lotta al tumore al seno. Rosanna, infatti, dieci anni fa ha scoperto di avere il cancro e, grazie alla medicina e anche al sostegno che avuto da amici e famigliari, è riuscita a guarire. Un’esperienza che l’ha poi spinta a diventare testimonial per la prevenzione, molto importante in questo tipo di malattia. Rosanna Banfi ha raccontato quel periodo della sua vita durante una recente puntata di “Storie italiane”, dove è stata ospite insieme all’amica Maria Grazia Cucinotta. Sempre di recente, esattamente il 18 febbraio scorso, ha voluto con un post su Facebook festeggiare i 10 anni di nuova vita, legati appunto alla guarigione di un male che può purtroppo essere anche mortale.



