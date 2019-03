Uomini e Donne/ Tina Cipollari, in studio arriva il suo ex? Il gossip! (Trono Over)

Le liti tra Gemma Galgani e Tina Cipollari continuano ad essere grandi protagonisti del trono Over di Uomini e Donne. L’opinionista è infatti parte integrante del dating show di Maria De Filippi ma potrebbe diventarlo ancora di più qualora la conduttrice accettasse quello che sembra essere quasi un appello da parte del suo ex marito, Kikò Nalli. Mentre Tina Cipollari è fidanzata con Vincenzo Ferrara e pensa alle nozze, il suo ex marito è single e cerca l’amore. E quando gli viene chiesto se accetterebbe un’eventuale proposta della De Filippi per diventare il nuovo tronista, lui non solo accetta ma svela tutte le motivazioni del suo si. “Sfido chiunque a dire di no a Maria.” esordisce Kikò Nalli nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Vero.

KIKO’ NALLI A UOMINI E DONNE CON TINA?

L’ex marito di Tina Cipollari ammette di avere un gran legame con Maria De Filippi: “È a lei che devo la vita dei miei tre figli, visto che è proprio durante alcune puntate di Uomini e Donne che io ho conosciuto Tina e poco dopo è sbocciato il nostro amore, seguito dal matrimonio e da tutte le cose belle che ci sono accadute. Non a caso i miei tre bambini si chiamano Mattias Maria, Francesco Maria e Gianluca Maria.” E aggiunge ancora: “Per una strana casualità, Maria è anche il mio secondo nome e anche quello di Tina. – per questo accetterebbe l’invito come tronista di Uomini e Donne – Insomma, se Maria mi chiamasse, non potrei mai dirle di no. Perché dire di no a una persona che ha fatto così tanto per me sarebbe come dire no a un pezzo della mia vita”.

