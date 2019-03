Aaron Nielsen sculacciato da Paolo Brosio/ Video, “era felicissimo” (Isola 2019)

E’ stato uno dei momenti più divertenti dell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi 2019. Durante la diretta di lunedì 18 marzo, Alessia Marcuzzi ha trasmesso il video di Paolo Brosio e della pesca del suo primo pesce. Un vero e proprio evento visto che in queste dieci settimane il giornalista e conduttore non era riuscito mai a pescare. La nomination di questa settimana ha cambiato Paolo Brosio trasformandolo in un uomo nuovo. Per la prima volta, infatti, Brosio ha pescato il suo primo pesce e l’esultanza è stata letteralmente da stadio! L’ex volto noto di “Quelli che il calcio” ha abbassato il costume di Aaron Nielsen e ha cominciato a sculacciarlo più volte. Un momento davvero epocale di questa Isola che ha fatto sorridere tutto il pubblico, ma anche le opinioniste in studio Alba Parietti e Alda D’Eusanio. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Paolo Brosio sculaccia Aaron Nielsen

L’Isola dei Famosi 2019 continua a regalare momenti di grande televisione. Durante la settimana Paolo Brosio ha pescato per la prima volta il suo primo pesce. Un vero e proprio evento che ha visto il naufrago festeggiare alla grande con i suoi compagni di pesca. Una gioia incontenibile per Paolo Brosio e i compagni Marco Maddaloni e Aaron Nielsen. “Paolo Brosio ha pescato” dice Marco Maddaloni, che poi urlando di gioia esclama a gran voce”abbiamo pescato!”. “Siamo salvi, abbiamo vinto” urla Paolo abbracciando i compagni. Anche Aaron commenta questo evento: “dopo quaranta giorni di attesa Paolino è riuscito a pescare un pesce”. La gioia è talmente grande che Paolo comincia a sculacciare ripetutamente Aaron Nielsen: “Aaron nudo, modello! Aaron nudo nudo nudo”. “Non mi aspettavo una reazione così, era felicissimo” sottolinea il figlio di Brigitte Nielsen. Clicca qui per vedere il video integrale del primo pesce di Paolo Brosio e della sculacciata a Aaron Nielsen.

Paolo Brosio pesca il primo pesce

Intanto a Playa Uva Luca Vismara parlando con Marina La Rosa ironizza sul ritorno dei tre naufraghi pescatori sicuro che la pesca sia stato un flop. “Prepariamoci una scusa per non farlo rimanere male: la corrente è cambiata, l’amo era arrugginito oppure la corrente viene da sud” dice Vismara a Marina. Invece a sorpresa Marco Maddaloni non appena arriva sulla spiaggia comincia ad urlare a gran voce: “abbiamo vinto”. I naufraghi devono ricredersi, visto che Paolo è riuscito a pescare il suo primo pesce. Momento di grande felicità per tutti i naufraghi che esultano dicendo: “grande Paolo”, mentre il judoka scherzando dice a Brosio: “caccialo fuori, caccia sto pesce Paolo”. Anche Paolo Brosio è immensamente felice per questa sua piccola vittoria. Durante un confessionale, infatti, il giornalista e conduttore non trattiene lo stupore per essere riuscito a pescare: “penso che non se l’aspettavano, domani nevica in Honduras”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA