Alba Parietti/ Cosa dirà su Luca Vismara e Paolo Brosio? (Isola dei Famosi 2019)

Un weekend bolognese per Alba Parietti, opinionista de L’Isola dei Famosi 2019, che ha preferito omaggiare il “woman power” con tante amiche, in occasione del compleanno di alcuni dei suoi affetti. Un bel pieno di energia prima di ritornare a sedersi sulla poltrona dell’Isola dei Famosi 2019 in occasione della diretta di questa sera, dove ancora una volta l’Alba nazionale non mancherà di dire la sua in merito alle ultime dinamiche. Che cosa ne penserà di quanto accaduto in settimana fra Paolo Brosio e Luca Vismara? Di certo la Parietti avrà qualche battuta da riservare ad entrambi. In occasione di questo ritorno in tv, l’opinionista sfoggerà inoltre un nuovo taglio di capelli ed una nuance infuocata che rende ancora più vibrante la sua chioma. Un taglio netto alla capigliatura extra lunga che ha mostrato fin dalle prime settimane: spariti anche le arricciature per fare spazio ad un taglio dritto e squadrato. Clicca qui per guardare la foto di Alba Parietti. A quanto pare Alba ha preferito rivisitare il colore dei capelli, affrontando il parrucchiere in due fasi. Negli ultimi giorni sui social spuntano infatti degli scatti che variano da una foto che la immortala con i capelli lunghissimi e boccolosi, al taglio con la nuova acconciatura ed infine l’ultimo risultato, in cui è scomparso del tutto il biondo burro, trend dell’inverno, per lasciare spazio ad una variante di rosso che dovrebbe mantenere la sua popolarità anche in previsione dell’estate.

Alba Parietti, Isola dei Famosi 2019: carattere spigoloso, con chi se la prenderà stasera?

L’Isola dei Famosi 2019 si è incendiata ancora una volta ed anche Alba Parietti ha avuto modo di dire la sua. Non si parla dello scandalo Fogli, su cui l’opinionista ha già espresso un preciso parere nei giorni scorsi, ma della supponenza di Soleil Sorgé e dello scontro con Ariadna Romero. “Stai sbagliando tutto”, ha specificato infatti l’opinionista di fronte all’atteggiamento dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e non senza sottolineare come fosse riuscita fino a poco tempo fa a cambiare del tutto opinione nei suoi confronti. Da negativa a positiva ed ora di nuovo negativa. “Impara a chiedere scusa”, ha sentenziato Alba, suggerendole anche di considerare questa sua aggressività come un limite. Soleil però non ha battuto ciglio ed ha preferito spegnere continuare per la sua strada. Quanto accaduto basterà perché la Parietti guardi la Naufraga con occhi diversi? Non poco tempo fa aveva invece apprezzato certi modi di fare della ragazza, soprattutto per quel simbolo di forza e determinazione che è riuscita ad incarnare con la vittoria seriale alle prove leader e non solo. Per l’opinionista non ci sono comunque solo bocconi amari da digerire. Questa settimana è stata importante anche per il successo di Francesco Oppini in ambito lavorativo. Il figlio della Parietti ha partecipato infatti come commentatore a Diretta Stadio e la showgirl non ha nascosto il suo entusiasmo. Soprattutto se si considera che in passato ha guardato forse un po’ dubbiosa la sua incursione nel mondo dello spettacolo, sicura che la sua strada fosse altrove. Ed invece si è ritrovata “incantata, basita ed entusiasta”, scrive sui social, dalla capacità del figlio di analizzare nel dettaglio il match fra Atletico Madrid e Juventus.

Il cambio di taglio





