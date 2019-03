Alda D’Eusanio/ Proseguirà il duello con Soleil? (Isola dei Famosi 2019)

L’Isola dei Famosi 2019 non sarebbe la stessa senza Alda D’Eusanio, l’opinionista dalla lingua tagliente che non fa mistero del suo pensiero su tutti i Naufraghi. Soprattutto se si tratta di tirare l’orecchio a Soleil Sorgé, la biondina tutto pepe che ha spazzato via qualsiasi tipo di rivale fino ad ora. “Solo prepotenti”, ha tuonato durante l’ultima diretta parlando dello scontro avvenuto fra l’ex di Luca Onestini e Ariadna Romero, con tanto di unghie affilate. Secondo la D’Eusanio, Soleil avrebbe dovuto scusarsi con la concorrente cubana, cosa che a questo punto non avverrà mai visto che ha scelto di ritornare a casa per stare con la famiglia. “Una cosa di basso livello”, ha precisato durante il suo intervento la giornalista, sicura che la Sorgé abbia fatto uno scivolone fin troppo evidente. L’attuale leader del gruppo di Naufraghi ha infatti etichettato Ariadna come morta di fame, senza sapere che in effetti in passato la modella ha sofferto una forte crisi economica con la madre, quando si trovava ancora a Cuba.

Alda D’Eusanio, Isola dei Famosi 2019: Vita da copertina

Alda D’Eusanio raddoppia la presenza sul piccolo schermo ed affianca l’Isola dei Famosi 2019 ad un altro programma che la vede al centro dei riflettori italiani. La giornalista infatti è attualmente il timone di Vita da Copertina, uno show che Tv8 trasmette in fascia pomeridiana dal lunedì al venerdì e con un focus particolare sulle grandi storie di rivalità nel mondo dello spettacolo del nostro Paese ed a livello internazionale. Fra i casi analizzati anche lo scontro di una persona che Alda conosce bene: la collega opinionista Alba Parietti. Indimenticabile la sua rivalità con Selvaggia Lucarelli, dai social a Ballando con le stelle ed infine persino in tribunale per una querela fatta dalla giornalista de Il Fatto Quotidiano. Lontana da questo tipo di clamore, la D’Eusanio ne approfitta per dedicarsi anche a qualche piccolo commento su Facebook in merito all’ultima diretta dell’Isola. “Stasera il gioco è stato davvero spietato”, sentenzia infatti in uno degli ultimi post. Anche in questo caso gli haters non mancano: agli occhi di qualcuno Alda avrebbe superato ogni limite per convincere Ariadna Romero a rimanere in gioco. Le belle parole spese per la cubana, ogni tentativo fatto per farle fare marcia indietro, alla fine si sono rivelati un fallimento. “La faccia che hai fatto quando l’hanno buttata fuori è stata un vero spasso”, commenta infatti un utente.

