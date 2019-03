Alessandro Casillo si è ritirato da Amici 18?/ Il cantante avvistato in discoteca

S’infittisce il caso di Alessandro Casilo. Il cantante, assente alla registrazione della puntata trasmessa sabato 16 marzo, potrebbe essersi ritirato volontaoriamente da Amici 2019. Il giovane era in lizza per l’ultima maglia disponibile per il serale che partirà sabato 30 marzo ma, a quanto pare, le critiche ricevute e i numerosi scontri con Rudy Zerbi, potrebbero averlo spinto a lasciare di sua spontanea volontà la scuola di Maria De Filippi. Il giovane, infatti, secondo una serie di segnalazioni dei fans sui social e riportate dal portale Bitchy sarebbe stato avvistato in una discoteca di Milano in compagnia di alcuni amici. Un indizio che confermerebbe l’addio di Casillo alla scuola di Amici 18 dal momento che, i ragazzi vivono a Roma e non possono lasciare il residence in cui risiedono dopo una determinata ora. “Ieri Alessandro Casillo era al The Beach (discoteca di Milano), la mia amica ha urlato ‘vogliamo il serale’ e l’amico di Alessandro ci ha risposto che si è ritirato”, avrebbe raccontato una fan dopo aver visto Casillo nel ocale notturno come si legge su Il Giornale.

ALESSANDRO CASILLO: ECCO PERCHE’ POTREBBE AVER LASCIATO AMICI 18

Scomparso dal sito dedicato ad Amici 18 e non citato durante la puntata del 16 marzo: Alessandro Casillo è diventato un caso per il pubblico del talent show di canale 5 che avrebbe gradito maggior chiarezza e spera di saperne di più nel daytime in onda oggi. Tuttavia, il portale Bitchyf ha riportato la segnalazione di una fan presente alla registrazione della puntata del 16 marzo: secondo la ragazza, in puntata ci sarebbe stato il divieto di parlare di Alessandro Casillo al punto che, gli altri ragazzi, alle loro domande su cosa fosse accaduto al cantante, sarebbero apparsi in evidente difficoltà. Inoltre, sempre Bitchyf, ha riportato le parole di Amedeo Venza, ex corteggiatore di Uomini e Donne e molto seguito su Instagram che ha svelato il presunto motivo dell’abbandono del ragazzo. “È giusto che il pubblico sappia il motivo dell’assenza di Alessandro Casillo. Il ragazzo ha lasciato la scuola in preda ad un attacco, una crisi dovute alle forti critiche ricevute durante le prove. Quindi Alessandro si è auto eliminato dal programma”, ha scritto.



