Alessia Marcuzzi/ A nulla valgono le scuse, il web non perdona (Isola dei Famosi)

L’ultima settimana non è stata semplice per Alessia Marcuzzi, anche se forse la conduttrice sperava di spegnere le polemiche nate per alcune pagine discutibili dell’Isola dei Famosi 2019. All’inizio della scorsa puntata, la conduttrice ha infatti deciso di parlare con Riccardo Fogli e manifestargli i suoi apprezzamenti, prima di chiedergli scusa in diretta e senza mezzi termini. Parole dette di sicuro con il cuore, che tuttavia non sono bastate per mettere a tacere gli storici haters della Marcuzzi. Insulti pesanti volati sui social e non solo per il caso Fogli, in virtù del quale molti hanno chiesto la testa della timoniera per la grave mancanza di rispetto all’artista. Al centro ancora l’aspetto fisico di Alessia, quella forte magrezza che per qualcuno è anoressia e motivo per cui dovrebbe pure stare zitta. Quel “brutta anoressica” che le è stato cucito addosso da un utente in particolare ha sollevato subito una sommossa da parte degli ammiratori della padrona di casa, mentre la diretta interessata ha preferito come sempre non rispondere alle accuse. Non è stata una bella accoglienza. Soprattutto se si considera che durante i giorni della bufera scatenata dal caso Fogli, Alessia ha preferito lasciare i confini italiani e lasciarsi alle spalle la pressione grazie ad un viaggio a Londra con il marito e la famiglia. E nella stessa occasione ha messo in silenzio i suoi profili social, per poi ritornare a scuse avvenute per mostrare il nuovo look scelto per la puntata. “Di Fogli non le frega niente, neanche un post” commenta intanto un altro utente sui social al di sotto dell’ultima foto della timoniera. Nessuna immagine che riprende la Marcuzzi questa volta, ma una borsa firmata dal suo brand MarksAndAngels.

Alessia Marcuzzi, Isola dei Famosi 2019: non si placa la bufera sulla conduttrice

Non si placa ancora la bufera che continua ad abbattersi su Alessia Marcuzzi, puntuale ogni anno come il debutto dell’Isola dei Famosi 2019. Questa volta a puntare il dito contro la conduttrice è un volto storico del piccolo schermo e dello stesso reality, Eva Henger. A distanza di un anno dal cannagate che l’ha messa al centro della scena come principale accusatrice di Francesco Monte, l’imprenditrice ritorna a dire la sua tramite il sito di Isa e Chia. “Una persona fredda, disposta a tutto per il successo”, ha tuonato nell’intervista bollando la conduttrice come una piccola iena, che avrebbe mostrato il video di Fabrizio Corona a Riccardo Fogli solo per un interesse personale. “Mi chiedo se vedremo mai più una nuova edizione”, ha aggiunto ancora senza nascondere la sua preferenza su una eventuale prossima conduttrice. Simona Ventura sarebbe la donna ideale agli occhi della Henger per risollevare le sorti di un’Isola disastrosa, un’opinione che del resto ha anche una grossa fetta di pubblico italiano. Dubbi intanto sul futuro dello show: che Mediaset decida di mettere tutto in stanby per qualche tempo? Staremo a vedere.

