Amici 18, Squadre e Direttori artistici serale/ Vittorio Grigolo secondo coach!

Si è appena conclusa la nuova registrazione di Amici 18, che andrà in onda soltanto sabato su Canale 5 alla 14.10. Una registrazione anticipata proprio per dare ai ragazzi passati al serale la possibilità di prepararsi al meglio e avere quindi più giorni per farlo. Nel corso di queste ore è stato annunciato non solo l’ultimo allievo che ha conquistato il serale ma anche il secondo direttore artistico che andrà ad affiancare Ricky Martin. Si tratta di Vittorio Grigolo, grande cantante lirico di fama internazionale. Come svela ilvicolodellenews, l’ultimo allievo che è riuscito a conquistare il serale è Alvis. Fuori, quindi, Miguel, Federica e Federico alla quale Maria De Filippi ha però deciso di dare la possibilità di presentarsi ai provini di Amici della prossima edizione.

LE SQUADRE BIANCA E BLU DEL SERALE

Svelati i due direttori artistici e i dodici ragazzi che hanno conquistato il serale, è arrivato il momento della formazione delle due squadre di Amici 18. La squadra Blu del serale di Amici è composta da: Alberto, Vincenzo, Tish, Valentina, Mowgly e Jefeo. La squadra bianca, invece, da: Giordana, Alvis, Umberto, Ludovica, Rafael e Mameli. Le novità non sono finite qui: è stato inoltre assegnato il premio Banca 5 e a vincerlo è stato Miguel. Sono, inoltre, stati svelati altri dettagli sul serale: oltre ai due ospiti della prima puntata, Laura Pausini e Biagio Antonacci, Maria De Filippi ha svelato che Pio e Amedeo saranno ospiti fissi del talent che, ricordiamo, andrà in onda a partire dal 30 marzo in prima serata su Canale 5.

© RIPRODUZIONE RISERVATA