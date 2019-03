Ariadna Romero/ In studio: il confronto con Soleil? (Isola dei famosi 2019)

Ariadna Romero avrà modo di rispondere alle critiche ricevute sull’Isola dei Famosi 2019? La cubana non è riuscita a farsi molti amici in Honduras, anche se ad un certo punto alcune settimane fa sembrava più vicina a Soleil Sorgé, la sua acerrima nemica. Ma è bastato voltare le spalle per un secondo per ritrovarsi la biondina dalla lingua tagliente di nuovo addosso, come dimostra una delle ultime liti. Pagina chiusa? Forse no, visto che Soleil adesso sta pagando anche per le parole dirette ad Ariadna, tacciata senza mezzi termini di essere una morta di fame. Un carattere impetuoso quello della Romero, che anche se a distanza ha avuto modo di far arricciare qualche naso persino in studio. La colpa è tutta di quell’abbraccio troppo affettuoso che l’ex Naufraga ha riservato a Stefano Bettarini sull’Isola che non c’è, un gesto che non è piaciuto alla fidanzata dell’ex calciatore. Ci sarà un confronto? Poco probabile, visto che questa sera Ariadna sarà ospite di Alessia Marcuzzi, mentre la sua rivale si troverà in Honduras.

Il confronto con Soleil?

Hanno fatto di tutto per convincerla a rimanere, ma Ariadna Romero ha voltato le spalle all’Isola dei Famosi 2019 per ritornare a casa dal figlio. Una decisione presa con cognizione di causa e a distanza di pochi minuti dall’apertura della busta. Niente di nuovo: forse l’ex concorrente si è persino augurata che le cose andassero proprio così. Intanto il pubblico è ancora diviso a metà. C’è chi la adora e non solo per la sua bellezza indiscutibile. Molti hanno apprezzato la sua vivacità, quel carattere solare che avrebbe potuto spazzare in un colpo solo le nuvole che gravitano perenni attorno all’isolotto ed ai suoi abitanti. “Ho apprezzato il tuo senso di giustizia e la tua capacità di essere solidale“, scrive un ammiratore sui social. “Una delle poche che ha avuto il coraggio di sfidare Soleil“, scrive qualcun altro. Eppure c’è un sottofondo di malcontento, da parte di chi invece crede che Ariadna non sia così diversa dalla Sorgé. Una “bella che non balla” è uno dei commenti più quotati fra chi la contesta, segnale che quel carattere sempre sul chi vive e pronto alla lotta non abbia convinto proprio tutti i telespettatori. Avremo modo di scoprire questa sera invece le impressioni della diretta interessata, che potrebbe persino decidere di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Chiederà di parlare con Soleil oppure il caso verrà archiviato?

© RIPRODUZIONE RISERVATA