Bianca Guaccero/ “In tv il pubblico è il tuo specchio” (Che fuori tempo che fa)

Bianca Guaccero questa sera sarà tra gli ospiti di Che fuori tempo che fa per presentare “Il tuo cuore è come il mare”, il libro dedicato a sua figlia Alice, che oggi ha 4 anni. Parte del libro, rivela la conduttrice in un’intervista concessa a Leggo, è nata quando aveva solo 15 anni, ma ha scelto di continuarne la stesura solo oggi, forte dell’esperienza quotidiana con la maternità e della “proposta di RaiLibri e RaiCom”. “Ho pensato di raccontare e spiegare cosa significhi imparare ad amare e accettare le fragilità a cui si va incontro nella vita”, spiega la conduttrice ed attrice, che oggi, nel prendere il posto lasciato vacante da Caterina Balivo a “Detto Fatto”, ha momentaneamente messo da parte la sua carriera nel mondo della recitazione: “Mi definisco un puzzle. Per fare intrattenimento ci vuole molto più coraggio che recitare. Perché quando reciti hai una maschera che ti protegge”, spiega la conduttrice nell’intervista realizzata da Marco Castoro.

“La tv sta tirando fuori la Bianca bambina”

Bianca Guaccero parla inoltre del passaggio tra il set – e la conseguente vita da attrice – e lo studio televisivo, svelando che essere tutti i giorni il volto di punta di uno show come “Detto Fatto” non è così semplice come si possa pensare. “Recitare – conferma infatti l’attrice e conduttrice – vuol dire dare al personaggio le tue emozioni, ma sei riparato. Invece in tv sei tu e il pubblico è il tuo specchio”. Fare i conti nel quotidiano con un programma così importante e a stretto contatto con il pubblico, per Bianca Guaccero è inoltre un modo per conoscersi un po’ meglio e riscoprire lati di sé che credeva perduti: “La tv sta tirando fuori la Bianca bambina – conferma nel corso dell’intervista – che cantava e ballava allo specchio le canzoni della Carrà”. E se il lavoro le ha dato la possibilità di voltare pagina e scoprire un nuovo mondo, lo stesso non vale per l’amore: la Guaccero non nasconde infatti di essere single.

“Ho una grande passione per fiabe e cartoni animati”

In una recente intervista, Bianca Guaccero conferma di aver trovato la chiave giusta per riportare a galla quella bambina che per troppo tempo è rimasta richiusa nel suo io. Ma la Bianca di oggi, quella che tutti conoscono e che hanno imparato ad amare nei suoi ruoli televisivi, crede ancora nelle favole? “Ho una grande passione per fiabe e cartoni animati. Sono geniali – spiega raggiunta da Leggo.it – Con il loro linguaggio raccontano cose essenziali e profonde”. Protagonista tra poche ore nel salotto di Che fuori tempo che fa, l’attrice e conduttrice spiega inoltre che oggi è possibile credere alle fiabe e diventare dei supereroi, ma bisogna sempre tenere a mente che “il vero potere è la verità” e solo se riuscendo a tirarla fuori “succedono le magie”. Secondo la Guaccero, infatti, oggi l’uomo tende a nascondere il suo lato più fragile, ma è proprio “quello che ci rende più umani e crea empatia”.



