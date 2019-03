Brumotti in ospedale: aggredito a Trani/ Come sta l’inviato di Striscia la Notizia

Vittorio Brumotti vittima di una nuova aggressione, stavolta a Trani. L’inviato di Striscia la Notizia è finito in ospedale, nella vicina Bisceglie. Il campione di bike trail era in Puglia per realizzare un nuovo servizio riguardo lo spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un fenomeno che sta documentando da diverso tempo nelle sue inchieste per il programma preserale della rete ammiraglia Mediaset. Il corrispondente ha filmato diverse piazze dello spaccio, stamattina era a Trani in sella alla sua bici. Vittorio Brumotti è stato avvistato in via Diego Alvarez a Trani con una videocamera sul casco. Con lui un cameraman della troupe di Striscia la Notizia. La sua presenza ha inevitabilmente attirato la curiosità dei cittadini, ma anche il disappunto di chi non ha gradito la sua presenza, al punto tale da aggredirlo. Soccorso dal personale del 118 di servizio a Trani, intorno alle 13.45 è stato condotto all’ospedale di Bisceglie.

VITTORIO BRUMOTTI IN OSPEDALE: AGGREDITO A TRANI

Le condizioni di Vittorio Brumotti, come riportato da BisceglieViva, per fortuna non sarebbero gravi. Pare che l’inviato di Striscia la Notizia abbiamo riportato un trauma cranico e qualche ematoma sul corpo. Secondo alcune indiscrezioni, i carabinieri di Trani avrebbero fermato una persona. Una mattinata movimentata nel quartiere della scuola Petronelli di Trani. I media locali parlano di una situazione che poteva degenerare. Secondo quanto riferito da TraniLive, quando Brumotti è entrato in azione, probabilmente per denunciare una questione sospetta, è stato vittima dell’aggressione. Decine di persone si erano fermate sui marciapiedi vicini, ma è stato necessario l’intervento dei carabinieri per evitare il peggio. Non è ancora chiaro se i militari dell’Arma abbiano sequestrato materiale. Finora nessun commento da parte di Vittorio Brumotti, vittima ancora una volta di un’aggressione per le sue inchieste sullo spaccio di droga.

