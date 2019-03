Cecilia Rodriguez, compleanno in famiglia/ Foto, dedica di Belen: “sono fiera di te”

Cecilia Rodriguez compie 29 anni oggi, lunedì 18 marzo e per lei c’è già stata una bellisima festa in famiglia con il fidanzato Ignazio Moser, il fratello Jeremias, la sorella Belen e gli amici più stretti. Tra balli, cibo e brindisi, il clan Rodriguez al gran completo ha festeggiato Cecilia allo scoccare della mezzanotte. Grande allegria per la tutti con Cecilia che ha espresso anche il classico desiderio. Otre ad aver ricevuto gli auguri di tutti, Cecilia è stata anche la destinataria di una bellissima dedica da parte della sorella Belen che, legatissima alla famiglia, ha voluto esprimere anche su Instagram tutto l’amore che prova per lei. “Secondo me nella vita é importante essere ironiche, é importante essere gentili, é importante essere brave ragazze, con i valori, quelli giusti ben presenti…. tutto il resto é noia….. tu sei tutto questo e molto di più!!!! E sono fiera di te!“, ha scritto la maggiore delle sorelle Rodriguez.

CECILIA RODRIGUEZ: ULTIMO COMPLEANNO DA FIDANZATA?

Cecilia Rodriguez non potrebbe essere più felice. Oltre ad essere circondata dall’amore della sua famiglia, infatti, da più di un anno, è felicemente fidanzata con Ignazio Moser con cui sogna di sposarsi e formare presto una famiglia. Quello che festeggia oggi, dunque, sarà il suo ultimo compleanno da fidanzata? Da mesi si rincorrono rumors su un futuro matrimonio di Ignazio e Cecilia che, però, per il momento non hanno ancora deciso nulla in merito. Più che sognare i fiori d’arancio, infatti, la sorelle di Belen sogna di diventare presto mamma. Più volte, infatti, Cecilia ha dichiarato di voler avere un figlio entro i trent’anni. La data fatidica si avvicina e Ignazio potrebbe decidere di accontare la sua dolce metà. Nel frattempo, sulle storie di Instagram, l’ex ciclista ha pubblicato un video della festa di compleanno della fidanzata scrivendo: “tanti auguri amore mio”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA