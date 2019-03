David e Cristina/ Uomini e donne, pronti a lasciare lo studio insieme?

Uomini e donne non ci regala solo le attempate coppie formate da dame e cavalieri pronti a trovare una persona che possa aiutarli a combattere la solitudine ma anche i “giovani” pronti per qualcosa di più come un matrimonio o addirittura una famiglia. Questo è stato il caso di Sossio e Ursula e potrebbe essere quello di David e Cristina. I due stanno continuando ad infiammare il pubblico durante la messa in onda del trono over e tra oggi e domani torneranno a fare lo stesso con quello che potrebbe essere addirittura il loro lieto fine. Nei giorni scorsi David non ha passato un buon momento (almeno televisivamente parlando) visto che la messa in onda, in ritardo rispetto alle registrazioni, lo ha messo contro Tina Cipollari che nell’ultima puntata gli ha urlato contro invitandolo a scendere dal piedistallo sul quale è salito in questi giorni.

DAVID E CRISTINA VERSO IL LIETO FINE?

David è reo di aver messo da parte la sua conoscenza o, meglio, storia con Cristina, a favore di una possibile conoscenza con IDa Platano. Adesso che la dama è tornata single dopo la fine della sua relazione con Riccardo Guarnieri, lui può finalmente conoscerla. Sembra infatti che David abbia chiesto il numero di Ida sin dall’inizio ma che tra loro ci fosse sempre il terzo incomodo pugliese almeno fino ad ora. La dama ha accettato ma ha fatto davvero fatica ad uscire con lui e si è detta pronta a farsi da parte se lui e Cristina hanno ancora delle cose irrisolte da risolvere, e alla fine? Secondo le ultime anticipazioni sembra proprio che alla fine David sia tornato dalla sua Cristina e che addirittura ci possa essere per i due il lieto fine e l’uscita insieme dal programma. Sarà davvero quello che andrà in scena oggi o dovremo attendere la prossima settimana per scoprirlo?

