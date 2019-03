Elena Santarelli piange la piccola Marzia/Morta a 5 anni: “Mi batterò per la ricerca”

È ben nota la lotta che Elena Santarelli e tutta la sua famiglia stanno portando avanti da tempo contro la malattia del figlio, il piccolo Giacomo. Un percorso che ha permesso alla nota showgirl di conoscere tante mamme come lei, sempre al fianco dei loro figli in questa terribile lotta. E capita fin troppo spesso che si debba dire addio a piccoli innocenti, come è capitato nelle ultime ore alla mamma della piccola Marzia, morta a soli 5 anni a causa del tumore. È a lei che la Santarelli dedica un lungo e commovente post su Instagram, che inizia così: “Quando inizi un percorso così ,immagini tante cose,e fra le tante immagini speri di poter continuare questo cammino fatto di alti e bassi insieme ai tuoi amici conosciuti in ospedale e in questo caso alla tua migliore amica di percorso e a sua figlia. – così annuncia – Questo mio sogno e’ stato spezzato ieri sera quando ho avuto la notizia che Marzia aveva smesso di soffrire. ”

Elena Santarelli, struggente post per Marzia e la mamma Valeria

Il pensiero più grande è per la mamma della piccola Marzia, che è diventata in questo percorso una grande amica di Elena Santarelli. A lei vanno queste parole della showgirl: “Diventare genitori vuol dire anche questo,vuol dire essere come Valeria ,la mamma di Marzia ,un esemplare più che raro di forza interiore capace di “ sorridere “ nonostante tutto e di indossare la maschera del “ va tutto bene “ anche quando sai che nulla sta andando bene.” Così continua: “Valeria te e tua figlia siete un esempio per me e sono stata fortunata a conoscervi in questo cammino maledetto”. Elena Santarelli dà il suo ultimo addio alla piccola Marzia, promettendole di non arrendersi mai: “Marzia sarai sempre nel mio cuore,e quello che posso promettere a te e alla tua famiglia che mi batterò finché avrò forze per aiutare la ricerca e pstare vicino alla tua bellissima mamma.Eri,sei e sarai una bimba piena di Luce “.





