Gemma Galgani/ Uomini e donne: “Rocco Fredella mi ha usata!”

Il trono over riapre la settimana in compagnia di Uomini e donne e di Gemma Galgani che potrebbe nuovamente prendere posto al centro dello studio per commentare tutto quello che è successo nella scorsa puntata e quello che è successo dopo. A sconvolgere la bella dama torinese è quello che è successo con Rocco Fredella dal castello in poi. Il cavaliere ha organizzato per la sua dama una cena romantica per farle capire che lei è al centro del suo cuore e che il suo affetto è sincero ma la presenza di una signora “nota” per via del suo legame lavorativo con Giorgio Manetti. Il cavaliere ha cercato di far capire che gli sponsor erano necessari per pagare il castello e organizzare tutto quello che ha voluto visto che non avrebbe potuto farlo a sue spese ma la dama è stata irremovibile.

LO SFOGO DI GEMMA GALGANI

Le cose sono peggiorate quando Rocco Fredella ha preso posto al centro dello studio per parlare della sua uscita con altre donne con le quali non si è fermato di certo alla cena ma ha portato a casa già i primi baci. Simona e Rosa, le donne che sono uscite con lui, hanno parlato di un uomo interessante e molto garbato con il quale hanno concluso la serata proprio con una serie di baci. E’ inutile dire che la rivelazione ha colpito Gemma Galgani che, dopo la puntata, ha avuto modo di sfogarsi e dire la sua su quello che è successo accusando ancora Rocco di aver mentito: come potrebbe un uomo innamorato “tradirla” così? Solo oggi scopriremo e conosceremo il suo sfogo integrale e, soprattutto, cosa succederà in studio al ritorno di Rocco.

