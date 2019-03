Ghezzal/ Che fine ha fatto? Dubbi sul suo arrivo in studio… (Isola dei famosi 2019)

Che fine ha fatto Abdelkader Ghezzal? Non abbiamo più sue notizie da quando alcune settimane fa ha deciso di ritirarsi dall’Isola dei famosi per motivi personali. Non è chiaro che cosa sia successo davvero in Honduras e quali siano quei motivi personali che hanno spinto l’ex concorrente a fuggire dalle Honduras. L’unico dato certo è che non si è presentato in studio durante la scorsa diretta e che ora come ora sia al di fuori delle regole che prevedono il divieto assoluto agli ex Naufraghi di entrare in contatto con chiunque prima della puntata. In base all’unica Storia presente su Instagram, sembra che Ghezzal si trovi in Algeria. Nessun commento o post negli ultimi giorni, ma un’unica clip che riprende il panorama e una bicicletta nelle vicinanze, forse usata per raggiungere la montagna e ammirare lo splendido panorama. Ghezzal sarà presente questa sera in studio? A quanto pare proprio no e non solo perché ha fatto sapere di non essere in Italia. La produzione non ha menzionato il suo arrivo, mentre al suo posto verrà accolta Ariadna Romero, uscita la settimana successiva a quella dell’ex calciatore.

Ghezzal arriverà in studio?

L’Isola dei Famosi 2019 ha immortalato diverse sfaccettature della personalità di Abdelkader Ghezzal, fumantino, irruento e anche in grado di essere molto romantico. I primi aspetti forse sono stati riservati per lo più ai Naufraghi, con cui è entrato spesso in contrasto. Dalle famose liti con Luca Vismara, con cui c’è ancora qualcosa di sospeso, fino allo scontro con Aaron Nielsen ed alle frecciate di Kaspar Capparoni. Una volta assunto il ruolo dal leader, Ghezzal si è trasformato del tutto. Anche se non è escluso che il suo cambiamento fosse dovuto più che altro alla vicinanza con Ariadna Romero, che ha deciso di portare con sé su Isla Bonita. Nessun flirt effettivo e solo tante occhiate. Fatto sta che alla fine la bellezza della cubana non è servita per mettere a freno la volontà di Ghezzal di uscire dal gioco. Nessuno stupore a riguardo, visto che lo sportivo ha parlato spesso all’amico Marco Maddaloni del desiderio di terminare quanto prima l’esperienza. Eppure rimane tutto un punto interrogativo, soprattutto per quanto riguarda il vero motivo che lo ha spinto a fuggire in tutta fretta.

