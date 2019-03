Lucia Bramieri/ Gianluca Mastelli la tradisce? Barbara legge una mail… (Pomeriggio 5)

Barbara d’Urso parla in diretta con Lucia Bramieri confidandole i nuovi dettagli della sua storia con Gianluca Mastelli. Nel corso di Pomeriggio 5, la conduttrice ha esordito: “Ci sono delle cose che ancora non ho capito bene… sto cercando tramite Uomini e Donne di reperire le immagini perché so che non si è comportato bene. L’hai portato qui ed io ho il dovere di rendere pubbliche le cose che non vanno. Se lui in una trasmissione di una mia collega che stimo moltissimo, voglio andare in fondo. Mi è arrivata una mail in redazione”. Poi ha letto il contenuto di una “missiva” da parte di Antonella, ragazza di Rimini: “La mia migliore amica è uscita a scena con Gianluca Mastelli il 10 gennaio (loro erano in un momento critico, ndr), dopo averla corteggiata per diversi mesi. Lui le aveva assicurato di non avere alcun rapporto se non lavorativo con Lucia Bramieri”. L’ex nuora di Bramieri sostiene: “Io non ho mai avuto rapporti di lavoro con Gianluca ed io voglio credere a lui, ho il diritto!”. Questa persona ha mandato messaggi vocali e screenshot che attestano la veridicità della cosa: “Io non li faccio ascoltare ma li ho sentiti e letti. Il problema è che l’ultimo è di venerdì 8 marzo”, racconta Barbara d’Urso per poi aggiungere: “Se io avessi una relazione con uno che lascia questi messaggi, io mi arrabbierei moltissimo!”. L’ex cavaliere ha registrato anche un videomessaggio: “Ho ricevuto tante critiche, e voglio precisare che il sottoscritto non è mai stato sposato e non ha nessun figlio ma ho una fidanzata speciale che si chiama Lucia. L’adoro e le invio questo bacio perché mi sto emozionando a parlare di lei”. “Io conosco questo Gianluca e credo alla nostra storia!”, continua La Bramieri di ritorno in studio. “Può darsi che i messaggi siano stati modificati con le date false, io non lo so…”, precisa la conduttrice. “Io vorrei conoscere Gianluca più a fondo ed è poco il tempo che ci frequentiamo. È una persona seria, ha un lavoro serio, è responsabile di una nota azienda italiana. Vorrei poter tornare qua e confrontarmi con lui!”. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

Lucia Bramieri vuole credere nella sua storia

Lucia Bramieri vuole credere nella sua storia d’amore con Gianluca Mastelli, ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne. Barbara d’Urso invece, ha più di un dubbio ed anche oggi, durante il promo di Pomeriggio 5, ha svelato di avere numerose perplessità sull’uomo: avrà scoperto qualche altro dettaglio rivelante? Per scoprirlo, bisognerà attendere il focus dedicato al dibattuto in diretta, che andrà in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, a partire dalle 18 circa, subito dopo la prima parentesi dedicata alla cronaca nera. Dopo avere lottato con le unghie e con i denti per il Telegatto di Gino Bramieri, la nuora del comico, ha deciso di voltare pagina, lasciare nell’angolo del suo cuore il marito Cesare, e ricominciare da capo, credendo nuovamente nell’amore. Intervistata tra le pagine del settimanale Spy, ha evidenziato di non essere di certo fidanzata con un delinquente, nonostante all’epoca abbia ingannato tutta la redazione del dating show condotto da Maria De Filippi. “Sto solo conoscendo un uomo di quasi 48 anni! Mi sono accorta subito che non era uscito da un convento”, ha raccontato la Bramieri.

Gianluca Mastelli e il dubbio di Barbara d’Urso: altri dettagli in arrivo?

La partecipazione al trono over di Uomini e Donne e il successivo allontanamento di Gianluca Mastelli, non destano particolare inquietudine in Lucia Bramieri, che ha già avuto modo di capire le vere intenzioni del 48enne. “Quelle puntate di Uomini e Donne non le ho seguite, quindi non posso giudicare il suo operato”, ha sostenuto l’ex gieffina. Poi il dubbio: “Ho pensato che potesse un po’ avvalersi della mia notorietà, non pensi che sia così ingenua! Questo potrebbe capitarmi con chiunque. L’ho messo nel conto ma, a 57 anni, non sono disposta a farmi prendere in giro da nessuno”. L’ex cavaliere è l’uomo della sua vita? “Non lo posso ancora sapere. Voglio conoscerlo e l’ho avvertito che, così com’è entrato nella mia vita, in un minuto o in un secondo potrebbe uscirne se non dovesse comportarsi bene. Quello che vedo ora mi piace. So, di non avere un carattere facile, staremo a vedere!”, ha concluso. Barbara d’Urso, nel promo di Pomeriggio 5, ha fatto intuire di avere scoperto altri dettagli: cosa sarà accaduto? Rimanete sintonizzati per poterlo scoprire.



