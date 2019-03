ISOLA DEI FAMOSI 2019/ Diretta ed eliminati: chi tornerà a casa tra Luca e Paolo?

La finale dell’Isola dei Famosi 2019 é sempre più vicina. L’ultima puntata del reality show di canale 5, salvo cambiamenti dell’ultima ora, andrà in onda lunedì 1° aprile decretando il vincitore assoluto della quattordicesima edizione dell’Isola. Oggi, però, lunedì 18 marzo, in prima serata su canale 5, Alessia Marcuzzi, con le opinioniste Alba Parietti e Alda D’Eusanio, conduce la decima puntata dell’Isola dei Famosi 2019 che decreterà i semifinalisti del 25 marzo. Quella in onda oggi, dunque, sarà una puntata fondamentale. I naufraghi, ormai, soffrono tantissimo la fame: il nervosismo sale e gli scontri, anche tra persone legate tra loro, sono dietro l’angolo. Soleil Sorge, da parte sua, continua ad essere una grande protagonista dell’Isola e questa sera potrebbe strappare il biglietto per la semifinale. Prima, però, c’è da decretare il nuovo eliminato e il destino dei naufraghi sospesi Bettarini e Kaspar Capparoni.

ISOLA DEI FAMOSI 2019: LUCA VISMARA E PAOLO BROSIO, CHI SARA’ ELIMINATO?

L’Isola dei Famosi 2019, questa sera, perderà un nome importante. In nomination ci sono infatti Paolo Brosio e Luca Vismara che hanno avuto una settimana movimentata. Dopo aver perso il fuoco per permettere a Maddaloni di vedere la moglie Romina, i naufraghi hanno cercato di accenderlo usando le lenti degli occhiali di Brosio. L’errore, però, è stato non chiederli al proprietario. Sara, infatti, avendo un rapporto stretto con lui, li ha presi consegnandoli a Luca che ha così acceso il fuoco. Brosio, però, non ha gradito e, dopo aver litigato con la Altobello, ha invitato Vismara ad abbassare la cresta. Il giornalista, infatti, è sicuro che il cantante creda di vincere anche questa sfida dopo aver superato diverse nomination. Sarà davvero così? Al momento, i sondaggi considerano eliminato proprio Brosio. Tuttavia, per lo sconfitto ci sarà un’ultima possibilità di restare in gara accettando di sfidare al televoto i naufraghi sospesi, Bettarini e Kaspar Capparoni.

SOLEIL ANCORA LEADER?

Soleil Sorge, anche questa settimana, ha dimostrato di essere una delle concorrenti più forti. Dopo aver vinto la maggior parte delle prove leader, potrebbe confermarsi tale questa sera. Soleil, infatti, ha superato il primo step della nuova prova leader insieme ad Aaron che, dopo aver perso diverse volte contro di lei, nella decima puntata, cercherà di diventare finalmente leader. La Sorge, nel frattempo, continua ad essere criticata. Contro di lei, anche se si trova su un’altra Isola, si è scagliato nuovamente anche Bettarini secondo il quale la leader attualmente in carica è “arrogante, indisponente, maleducata, ingrata, irriconoscente e bugiarda”. Tra i temi che saranno affrontati nel corso della serata, inoltre, ci sarà l’amicizia tra Stefano e Kaspar Capparoni che comincia a scricchiolare. Tra i due c’è stata una discussione: tutto è nato mentre cercavano di trasportare della legna. Mentre l’attore ha preso solo due tronchi, l’ex calciatore ha cercato di portarne sei. Quando Kaspar è tornato sulla loro Isola, si è accorto che Bettarini non c’era. L’ex marito di Simona Ventura si è così lamentato accusando il compagno di non essersi preoccupato per lui. Tra i due sarà tornato il sereno?



