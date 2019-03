L‘Isola delle Femmine è stata protagonista a Striscia la Notizia con Stefania Petyx e il suo bassotto pronti a indagare sul posto. Si era parlato già in precedenza di una landa desolata dove erano stati abbandonati oggetti di ogni tipo. Ora la spiaggia è pulita, un mese fa le cose però erano molto diverse. C’era un cimitero di cabine distrutte e abbandonate, di un lido sequestrato che non aveva più aperto. I clienti che avevano pagato per la stagione non avevano ricevuto nessun rimborso. Dopo il servizio del tg satirico l’area è stata dissequestrata e finalmente il Comune ha iniziato i lavori di pulizia. Va evidenziato come a pochi passi da un’area marina protetta. Stefania Petyx evidenzia anche come sarà importante lavorare ancora sul caso fino a che chi ha pagato per la prossima estate sia rimborsato. Gli ex gestori del lido infatti non hanno restituito i soldi a chi di dovere. Cosa accadrà lo vedremo nelle prossime puntate di Striscia. Clicca qui per il video.

Isola delle Femmine, Striscia la Notizia Video: le segnalazioni fanno effetto!

Stefania Petyx ha indagato a Striscia la Notizia su una zona molto importante del nostro paese che era stata abbandonata in parte per la dismissione di un lido. Si tratta dell’Isola delle Femmine, comune italiano che si trova in provincia di Palermo in Sicilia. Un isolotto che è luogo di ritrovo per molti turisti e non solo siciliani e italiani, ma da tutta Europa. Il mare infatti è splendido e permette di vivere un’atmosfera incredibile. Il comune comprende anche parte della costa e non solo l’isolotto noto ed è un peccato che accadano queste cose, andando a sottovalutare e in un certo senso disonorare il nostro splendido paese. Stefania Petyx non è nuova di queste imprese e anche stavolta ha dimostrato la voglia di lavorare per il bene dell’ambiente, in un momento in cui si parla sempre più dell’inquinamento.

