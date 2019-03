John Wick – Capitolo 2/ Video, su Italia 1 il film con Keanu Reeves (oggi, 18 marzo)

John Wick – Capitolo 2 torna in onda su Italia 1 a partire dalle ore 21.30 di oggi 18 marzo 2019. Un thriller appassionante e coinvolgente, che è il sequel della precedente pellicola John Wick, scritto da Derek Kolstad, con la regia di Chad Stahelski e che ha un cast davvero eccellente con nomi del calibro di Kenue Reeves, Ian McShane, Riccardo Scamarcio, Claudia Gerini, Ruby Rose e Common. Uscito nelle sale cinematografiche nel mese di marzo del 2017, distribuito dalla Eagle Picture è un film che lascia con il fiato sospeso su molte scene, anche grazie alla colonna sonora particolare. Le musiche, infatti, sono composte da Tyler Bates e vede alcuni pezzi scritti dal chitarrista Jerry Cantrell e da Le Castle Vania; molte musiche si caratterizzano per una sonorità frenetica e aggressiva che rispecchiano in pieno le caratteristiche del personaggio principale.

John Wick – Capitolo 2, la trama

Andiamo ora a vedere la trama di John Wick – Capitolo 2. In questo secondo episodio, il killer John Wick si trova nuovamente a dover rientrare nel giro e, come nel primo episodio, il desiderio di avere vendetta lo spinge nuovamente ad uccidere. Questa volta si ritrova a vestire i panni del killer a causa dell’ingerenza di un boss italiano, Santino d’Antonio interpretato da Riccardo Scamarcio, che ha intenzione di prendersi il posto di capo del crimine mondiale, scalzando da questo ruolo la sorella Gianna (Claudia Gerini) a capo della Gran Tavola; quest’ultima rappresenta la cabina di comando dei principali cirminali del globo come camorristi, mafiosie e supercattivi. I due sono vincolati da un giuramento di sangue, per cui John decide di venire in soccorso dell’amico che si trova a Roma per affrontare diversi killer dell’intero mondo, alcuni davvero molto spietati. Intorno al personaggio principale ne ruotano altri già presenti nel primo capitolo di questa serie come Winston, l’irritante capo del Continental, e l’addetto alla Concierge dello stesso hotel, Charon, oltre che l’amico meccanico di John Wich, Aurelio, che nella prima parte del film avrà il compito di rimettergli in sesto la sua amata automobile. Una sequenza di colpi di scena continua che lasceranno lo spettatore con il fiato sospeso per l’intera durata del film.

