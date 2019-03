Kaspar Capparoni/ Video, vedrà la moglie Veronica Maccaroni? (Isola dei famosi 2019)

Kaspar Capparoni dovrà vedersela in un faccia a faccia con Stefano Bettarini. L’Isola dei Famosi 2019 non intende risparmiare i due sospesi, che nella puntata di questa sera avranno modo di sfidarsi con la prova dell’Uomo Vitruviano, una delle più difficili del reality. Il premio? La possibilità di vedere le rispettive compagne, come è accaduto la scorsa settimana a Marco Maddaloni. Niente penalità o bivio per Cappa, che potrebbe riabbracciare la moglie Veronica Maccaroni. L’unica a quanto pare a sostenerlo a spada tratta, anche di fronte agli altarini svelati da Marina La Rosa sulla presunta prova taroccata da Maddaloni. Sempre presente in studio, Veronica non ha mai smesso di dare il suo supporto al marito. Anche se finora i due non hanno potuto interagire in alcun modo. Questa sera Kaspar porterà a casa una vittoria oppure sceglierà di cedere il traguardo all’amico Betta? Fino a ora il Naufrago attore non è riuscito a distinguersi nelle prove previste dal programma e ci sono molti dubbi sul fatto che possa superare se stesso. Anche se potrebbe stupire tutti i telespettatori, vista l’entità del premio in palio.

Kaspar Capparoni contro Soleil

Kaspar Capparoni è riuscito a scansare diverse situazioni spinose sull‘Isola dei Famosi 2019 e il fatto di essere stato confinato nell’isolotto per la maggior parte del programma gli dà la possibilità di interagire con il solo Stefano Bettarini. Una parentesi paradisiaca per l’attore, che continua a dimostrare di non andare in alcun modo d’accordo con gli altri Naufraghi. Superato l’odio per Marina La Rosa, a causa delle sue presunte menzogne sulla prova leader, Kaspar sembra aver trovato un’altra Naufraga contro cui puntare il dito. Si tratta ovviamente di Soleil Sorgé e non solo per quanto riguarda le sue abilità da leader. Per quanto sempre più dubbie agli occhi del concorrente. In queste ultime ore Capparoni non ha esitato ad esternare il suo fastidio all’amico Betta: il solo ricordo dei pasti consumati a Playa Uva fa venire i brividi ad entrambi. E la colpa di chi potrebbe essere se non di Soleil? Clicca qui per guardare il video di Kaspar Capparoni.

Il gruppo è contro di lui

Il ruolo di sospeso sembra ormai eterno per Kaspar Capparoni, che sull’Isola dei Famosi 2019 non ha creato alcun legame di amicizia. Almeno in apparenza e forse Stefano Bettarini escluso. A causa dell’isolamento forzato e desiderato dallo stesso attore, il resto del gruppo non è riuscito infatti a creare un buon rapporto con Cappa. Del resto quest’ultimo non ha mai nascosto di non aver partecipato al reality per conoscere delle persone, ma per vivere una vera e propria avventura all’insegna dell’animo selvaggio e della sopravvivenza. In base a tutto questo possiamo dire con certezza che sia stato accontentato, ma l’ostacolo è dietro l’angolo. Proprio perché il resto del gruppo ha già manifestato un fastidio nei suoi confronti, possiamo dare per scontato che alla prima occasione Kaspar potrebbe finire al televoto.



