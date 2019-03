Luca Vismara/ Video, “Brosio? Tra noi un abbraccio amaro” (Isola dei Famosi)

Luca Vismara è attualmente in nomination e fra poche ore potrebbe dover dire addio alla sua avventura all’Isola dei Famosi 2019. Candidato all’eliminazione assieme a lui, anche il suo nemico giurato Paolo Brosio, che nell’ultima settimana ha trovato più di un pretesto per rispolverare una rivalità che solo in apparenza sembrava conclusa. A scatenare la sua ira il gesto dell’ex allievo di Amici, reo di non aver aspettato il suo ritorno per prendere dalla sue cose i suoi occhiali e accendere il fuoco. Ma secondo Vismara non sarebbe quello il vero motivo dell’ira di Paolo Brosio. Dal suo punto di vista, il noto giornalista potrebbe infatti aver accusato il colpo di essere, per la prima volta, candidato all’eliminazione: “Non ci credo che è solo per gli occhiali – spiega Vismara in confessionale – la sua arrabbiatura viene da questa nomination, la sua prima, che non sia spettava”. Qui il video.

Paolo Brosio vs Luca Vismara? Una vecchia frattura

L’ultima settimana di Luca Vismara sull’Isola dei Famosi 2019 è stata caratterizzata dal litigio con Paolo Brosio. Ma secondo Vismara la loro rivalità ha radici ben più profonde e potrebbe avere avuto inizio in occasione di una vecchia sessione di pesca del giornalista. In quell’occasione, Brosio avrebbe catturato un pesce, a suo dire commestibile. Secondo l’ex allievo di Amici, però, il bottino della pesca era velenoso e per questo lo avrebbe esortato e convinto a liberarsene al più presto. A distanza di molte settimane, Luca Vismara conferma il proprio punto di vista: quello catturato era quasi certamente un pesce palla e non un pesce scatola, così come ipotizzato dal suo compagno di avventura. Ma Brosio, a suo dire, si sarebbe impuntato e, nelle settimane successive, non gli avrebbe perdonato questa intromissione.

La finta tregua in attesa della puntata

Dopo il litigio che ha tenuto banco nel corso dell’intera settimana, Luca Vismara e Paolo Brosio si sono riappacificati. La tregua, secondo entrambi, ha però il sapore di “un abbraccio amaro”, dal momento che nessuno dei due è certo che dietro alle buone intenzioni dell’altro, ci sia veramente la volontà di ricominciare come se nulla fosse mai accaduto. Luca Vismara, infatti, è convinto che l’atteggiamento di Paolo Brosio sia dettato, seppur inconsciamente, dalla delusione per la nomination ricevuta, che lo avrebbe spinto a modificare il suo percorso sull’Isola dei Famosi 2019 e, di conseguenza, il suo comportamento nei confronti di alcuni naufraghi: “Penso che questa paura di uscire si sia inconsapevolmente trasformata in strategia – spiega l’ex allievo di Amici – non posso pensare a un Paolo così stratega, maligno, da dire “eri mio amico, adesso ti butto tanto addosso perché voglio vincere io”. Però, inconsciamente sì e ne sono abbastanza convinto”.



