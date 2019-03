Manuel Galiano/ Uomini e Donne: “quando faccio qualcosa per Giulia Cavaglià…”

Manuel Galiano, diviso tra Angela Nasti e Giulia Cavaglià, sembra orientato a dichiararsi per l’ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi. I due che, in passato, hanno avuto un incontro senza, tuttavia, avere la possibilità di approfondire la conoscenza, per uno strano scherzo del destino si sono ritrovati a Uomini e donne dove lui, nonostante sia un corteggiatore di Angela Nasti, non solo ha accettato di uscire in esterna con Giulia, ma ha apertamente dichiarato di essersi sentito totalmente a suo agio con la nuova tronista. In esterna, entrambi hanno ammesso di credere fortemente nel destino lasciando intendere di volersi dare una possibilità. Spontanei e a loro agio, i due non si sono neanche accorti del tempo che passava. Un feeling, quello tra Manuel Galiano e Giulia che non è passato inosservato agli occhi di Angela, visibilmente infastidita.

MANUEL GALIANO SI DICHIARA PER GIULIA CAVAGLIA’?

Manuel Galiano non nasconde il proprio interesse per Giulia Cavaglià per la quale potrebbe dichiararsi presto. In puntata, subito dopo l’esterna, il corteggiatore di Uomini e Donne ha infatti dichiarato: “Con Angela sono stato bene, non rinnego nulla, però, con Giulia mi sono sentito più a mio agio. E’ brutto da dire, ma in un’esterna con lei sono stato meglio rispetto alle tre esterne con te. Forse perché se faccio qualcosa per Giulia ricevo una risposta”. Interesse che Manuel ha dichiarato anche ai microfoni di Uomini e Donne Magazine: “Non nego che mi farebbe piacere conoscerla, perché esteticamente mi piace e ha un carattere molto forte. Io e lei abbiamo un conto in sospeso“. Da parte sua, Angela Nasti non ha alcuna intenzione di stare a guardare mentre Manuel conosce Giulia senza dichiararsi. a nasti, infatti, ha più volte dimostrato di non voler ragazzi che passano da destra a sinistra e viceversa. Gaiano, dunque, sarà presto chiamato a fare una scelta?

