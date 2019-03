Marco Lioni a Reazione a Catena?/ “Mi hanno fatto fuori e adesso…”

Vincerà il buon senso o la voglia di vendetta e di far pagare a tutti lo scotto per quello che è successo? Marco Liorni è ad un vero e proprio bivio tra la strada che potrebbe dare una svolta alla sua carriera e quella che, invece, potrebbe farlo finire alla porta o quasi. Dopo lo sconvolgente colpo di scena alla guida de La Vita in Diretta, il conduttore ha trovato la sua oasi felice in Italia sì, al sabato pomeriggio, un programma tutto suo e che lui stesso ama definire “libero”, come se fosse suo figlio. Gli ascolti lo hanno premiato in barba a tutti coloro che avevano dato Liorni come spacciato mentre hanno bocciato coloro che hanno optato per Tiberio Timperi alla guida del programma pomeridiano di Rai1. Il nuovo pomeriggio della rete ammiraglia non ha dato i frutti sperati e adesso sembra pronto un dietrofront che possa permettere al conduttore di tornare su Rai1.

IL RITORNO SU RAI1 E’ ANCORA POSSIBILE?

Marco Liorni farà davvero questo? Negli ultimi giorni si è parlato di un addio di Gabriele Corsi alla conduzione di Reazione a Catena e di un arrivo del giornalista e conduttore nel preserale, sarà davvero così? Proprio per rispondere a questi rumors Liorni ha alzato il velo su qualcosa che in molti avevano pensato e ipotizzato ma di cui non hanno mai avuto conferma. In particolare, sembra che il problema e la causa dell’astio tra il giornalista e i vertici Rai non sia stata la sostituzione alla conduzione de La Vita in Diretta ma proprio quella a Reazione a Catena: “Io non parlo di quel quiz con l’azienda ormai dallo scorso aprile. Dovevo condurlo lo scorso anno, eravamo ai dettagli operativi e alla scelta della punta di blu del vestito ma poi tutto è cambiato e la Rai ha deciso diversamente”. Alla fine sembra proprio che il conduttore sia stato fatto fuori quando era già in camerino pronto a prendere il timone del programma e allora cosa è andato storto? Non è dato saperlo visto che lui stesso, in un’intervista a Libero, parla di una scelta che lui ha dovuto accettare proiettandosi subito verso il futuro e Italia sì. Il programma del sabato pomeriggio gli ha regalato importanti soddisfazioni ma non sa bene cosa ci sarà nel suo futuro.

MARCO LIORNI VS LA TV URLATA

Riguardo all’attualità e alla televisione di oggi, Marco Liorni svela di seguire tutto quello che succede intorno a lui ma senza sbilanciarsi: “Seguo la politica ma la trovo stucchevole anche se le mie preferenze le tengo per me”. Niente sovranismo o rivelazioni sconvolgenti in questo ambito da parte del conduttore che ha il pregio di entrare nella casa delle persone sempre con garbo e senza mai prevaricare o sconvolgere e proprio riguardo alla tv urlata e al trash, conclude, ha delle preferenze e mentre si dice pronto ad apprezzare il chiaro trash annunciato di trasmissioni come Ciao Darwin, boccia quelli che si nascondono dietro altro: “Credo sia da bocciare l’inganno: fingere di avere empatia e usare il tash o fingersi di scandalizzarsi e usare lo scandalo”. A chi si riferisce il giornalista?



