Marco Maddaloni/ Video, dopo Ghezzal si avvicina ad Aaron (Isola dei famosi 2019)  

L’Isola dei Famosi 2019 è ormai sottosopra e sembra proprio che Marco Maddaloni se la rida soddisfatto. Per una volta il Naufrago non è finito al centro di una delle ultime polemiche, anche se l’ingresso di Soleil Sorgé nel gioco gli ha già dato una forte mano in questo senso. Anzi, il gruppo sembra proprio aver perdonato determinate sue mancanze e in assenza dell’amico Abdelkader Ghezzal, non è escluso che il judoka abbia cambiato la propria strategia. Lo dimostra anche la decisione dei Naufraghi di rinunciare al fuoco per due giorni pur di permettergli di vedere la moglie Romina Giamminelli. Anche per questo Marco ha deciso di mettersi in fondo alla fila per mangiare, per dare la priorità a tutti gli altri di gustarsi il premio come segno di riconoscenza. Peccato che alla fine alcuni, fra cui proprio Maddaloni, siano rimasti letteralmente a bocca asciutta. L’ex campione comunque non ha battuto ciglio, ancora beato dalla vista della sua compagna. Un incontro commovente ed emozionante, che ha sottolineato ancora di più il rapporto che la coppia è riuscita a creare in questi anni.

A pesca con Paolo Brosio

Il cambiamento di Marco Maddaloni sull’Isola dei Famosi 2019 è più che evidente. Alcune dinamiche però lasciano intendere che in realtà il judoka stia solo agendo sempre più nell’ombra. Mentre il resto dei concorrenti si azzuffa, litiga per il cibo e rompe alleanze create all’inizio dell’avventura honduregna, Marco procede di soppiatto, raggiungendo il suo obbiettivo al pari dei soldati durante l’addestramento, al di sotto del filo spinato. Sfiorato inoltre il possibile incidente in acqua, alla ricerca del granchio. Durante una delle escursioni di Paolo Brosio, Maddaloni ha deciso di lasciarlo fare in attesa che finalmente portasse a casa un bottino. “Vuole venti metri di lenza ma fa un lancio di tre metri“, ha detto in un confessionale parlando delle dubbie abilità del giornalista. Dopo tutto in questi giorni hanno usato lo stesso spazio marino sfruttato in precedenza dai due pescatori Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni e quindi ricco di pesci. “Quando uno non ha talento“, ha detto poi a Paolo per fargli comprendere che forse non è così abile con la pesca e soprattutto con il lancio delle lenze. Clicca qui per guardare il video di Marco Maddaloni.

Maddaloni lega con Aaron Nielsen

Sono trascorsi diversi giorni da quando Marco Maddaloni è rimasto all’Isola dei Famosi 2019 senza il suo amico Abdelkader Ghezzal. Superato il vuoto dovuto all’assenza del Naufrago, il judoka sembra aver stretto ancora di più il suo legame con Aaron Nielsen. Non proprio uno dei concorrenti più in vista del reality quindi, visto che il figlio di Brigitte compare sempre a stento durante le riprese del programma. Nelle poche occasioni in cui si mostra a favore di telecamera, c’è da scommetterci che Marco si trovi al suo fianco. Un rapporto pacifico quello instaurato fra i due partecipanti, fatto di tanti silenzi e poco altro. Aaron più che altro è stato rimproverato da Maddaloni per averlo convinto a partecipare alla pesca di Paolo Brosio. Di fronte all’ennesimo fallimento, il judoka ha chiesto come favore all’amico di non invitarlo più. Il Marco fumantino di un tempo sembra ormai svanito e lo dimostra anche il fatto che ultimamente il suo nome non compaia più di tanto fra i nominati. La situazione è cambiata invece a livello di quote? A quanto pare no, visto che Maddaloni è dato a 7.00 da Snai ed Eurobe, a pari merito con Kaspar Capparoni e in svantaggio rispetto persino a Sarah Altobello. Nonostante la parentesi romantica che ha regalato a tutti i telespettatori nella scorsa puntata, l’ex campione ha registrato un calo di interesse agli occhi degli scommettitori, passando da 6.50 ad un 7.00 pieno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA