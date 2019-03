Marina La Rosa/ Video, a Luca Vismara: “secondo me esci tu” (Isola dei Famosi 2019)

Marina La Rosa non nasconde il proprio obiettivo: arriva in finale e vincere l’Isola dei Famosi 2019. Già da questa sera, però, il suo percorso in Honduras potrebbe diventare abbastanza complicato. In nomination, infatti, ci sono Luca Vismara e Paolo Brosio e Marina è convinta che ad essere eliminato sarà l’amico Luca con cui ha creato un rapporto quasi di simbiosi. I due, infatti, trascorrono molto tempo insieme e si sostengono l’una con l’altro. Marina, però, è convinta che tra lui e Brosio il pubbico deciderà di far restare in gara Paolo per l’affetto che nutre nei confronti del giornalista che ha ae spalle anni di esperienze televisive. “Secono me esci tu”, dice Marina rivolgendosi a Luca – “Non è vero. Secondo me esce Paolo perchè è un po’ rigido ultimamente”, aggiunge la naufraga. Cliccate qui per vedere il video.

MARINA LA ROSA: LA RIVALITA’ CON SOLEIL SORGE CONTINUA

Se tra Luca Vismara e Soleil Sorge c’è stata una piccola tregua durante i giorni in cui Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni sono tornati ad unirsi al gruppo al punto che Luca ha anche dichiarato che Kaspar ha la capacità di rendere simpatica Soleil, la stessa cosa non è accaduta tra la leader dell’isola dei Famosi 2019 e Marina La Rosa che, nei giorni scorsi, sono tornate a punzecchiarsi. Alla vista di un serpente, infatti, Soleil ha punzecchiato a Rosa. “Marina una tua parente è venuta a trovarti” e la siciliana: “Sì, ma come sei carina, soprattutto simpaticissima”. Le due non solo non riescono ad andare d’accordo, ma non si trovano neanche simpatiche. Soleil, infatti, vede in Marina una strategia e, alla Altobelo, ha confessato di non riuscire a fidarsi di nessuno. Marina è considerata anche dagli altri naufraghi, in primis da Bettarini, una stratega: basterà questo per conquistare la finale?

MARINA LA ROSA VINCERA’ L’ISOLA DEI FAMOSI 2019?

Marina La Rosa non è più la favorita per vincere l’Isola dei Famosi 2019. Dopo la scorsa puntata dell’Isola dei Famosi 2019, infatti, sono salite le quotazioni di successo di Marina La Rosa, prima grande favorita alla vittoria dell’Isola dei Famosi. Snai quota la sua vittoria a 8,00 mentre Eurobet a 9. Per riuscire a portare a casa la vittoria, la siciliana dovrebbe battere la concorrenza di Riccardo Fogli, quotato a 2,00, di Sarah Altobello la cui vittoria è data a 4,00, Aaron Nielsen dato a 5,00. Oscillano, invece, le quote degli altri concorrenti come quella di Soleil la cui quota va da 6,00 per Snai a 9,00 per Eurobet e Bettarini che passa da 6,00 di Snai a 15,00 di Eurobet. Quotata a 7,00, invece, la vittoria di Maddaloni e Kaspar Capparoni. Marina La Rosa, dunque, dovrà accontentarsi della finale?



© RIPRODUZIONE RISERVATA