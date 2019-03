Massimo Giletti torna in Rai?/ L’offerta clamorosa per convincerlo mentre Fazio…

Massimo Giletti torna in Rai? Claudio Cerasa, direttore de Il Foglio, sgancia la bomba parlando di un’offerta della Rai a Giletti per convincerlo a tornare su Raiuno. Secondo quanto scrive Claudio Cerasa, a Giletti, Rai 1 vorrebbe offrire La vita in diretta, attualmente condotta da Tiberio Timperi e Francesca Fialdini. Una notizia che, al momento, sarebbe davvero clamorosa. Giletti, dopo aver lasciato la Rai e aver trovato rifugio a La7 dove è riuscito a riportare in onda con successo la sua storica trasmissione con il titolo “Non è l’arena”, ha più volte dichiarato che, quanto accaduto con la Rai, rappresenta per lui una ferita ancora aperta. Il conduttore, dunque, si ascerà convincere dalla tentazione di condurre un programma quotidiano e di successo come La vita in diretta?

MASSIMO GILETTI SU RAI1 E FABIO FAZIO SU RAI3?

Se per Massimo Giletti la Rai sarebbe pronta a cosnegnargli e chiavi di una trasmissione importante di Raiuno come La vita in diretta, per Fabio Fazio starebbe pensando ad un ritorno su Raitre. A sganciare la seconda bomba televisiva è sempre il direttore de Il Foglio, Claudio Cerasa che scrive: “Viale Mazzini è alla ricerca di un compromesso. Che potrebbe essere il seguente: salvargli lo stipendio ma spostarlo da Rai 1 a Rai 3, il canale dal quale per inciso arrivava“. Secondo il settimanale Chi, inoltre, Fazio avrebbe ricevuto due offerte: una da La7 e una di Discovery. Il clima in Rai per Fazio è decisamente caldo. Le polemiche sul suo stipendio continuano e nella prossima stagione televisiva potrebbero esserci numerosi colpo di scena. Fazio e Giletti, dunque, rivoluzieranno i palinsesti della prossima stagione televisiva? In Rai, dunque, c’è aria di grandi cambiamenti.

