Matteo Gentili torna con Alessia Prete?/ La risposta che riaccende le speranze

Matteo Gentili e Alessia Prete hanno definitivamente interrotto la loro storia d’amore? Gli ex concorrenti del Grande Fratello, dopo essersi innamorati all’interno della Casa, hanno avuto modo di viversi anche fuori, portando avanti la loro relazione circa un anno. Successivamente, le cose sono incominciate ad andare male e il calciatore, dopo l’ennesima lite ha deciso di cancellare tutti gli scatti dove compariva al fianco della sua fidanzata. Questo gesto, aveva allertato notevolmente gli estimatori tanto che la nostra Barbara d’Urso Nazionale, è dovuta intervenire. Ed infatti, i due alternativamente, sono stati ospiti a Pomeriggio 5, confidando di essersi lasciati in maniera definitiva e dando le colpe l’uno a l’altra senza prendersi le proprie responsabilità. Questo scenario quindi, lasciava intravedere una speranza che le cose potessero migliorare, dato anche il sentimento ancora presente nel loro cuore.

Matteo Gentili disposto a far pace con Alessia Prete?

Matteo Gentili ultimamente si è confidato con il blog di Isa&Chia, riaccendendo le speranze nel cuore dei fan. È possibile che la sua storia d’amore con Alessia Prete possa vivere una seconda possibilità? Il calciatore non ha nemmeno escluso di poterla rivedere, per parlare della loro attuale situazione faccia a faccia. “Quando tornerà dalle vacanze vedremo se ci riparleremo, se ci rivedremo e come si evolveranno le cose tra noi, ma al momento mi sento meglio così”. A quanto pare quindi, ci potrebbero essere delle buone possibilità di riprendere in mano la loro relazione. Matteo però, ha voluto soffermarsi anche sui problemi che l’hanno spinto a mettere un punto alla sua storia con Alessia: “Quando si divide la vita con una persona, penso che questa persona debba arricchirti e darti qualcosa di positivo, io negli ultimi mesi ho veramente passato un periodo negativo, avevo quasi l’ansia quando mi scriveva un messaggio perché sapevo che avremmo litigato”. Tornando indietro però, non toglierebbe più le foto con lei, specie dopo la polemica che ne è nata successivamente. “Non avevo pensato alle conseguenze. Viste tutte le accuse che sono cadute su Ale non rifarei questa scelta, ma non tanto per il mio gesto ma per quello che ho scatenato, l’obbiettivo non era assolutamente quello”.

