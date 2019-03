Nicoletta Larini, fidanzata di Bettarini/ In Honduras per riabbracciarlo (Isola 2019)

Nicoletta Larini, fidanzata di Stefano Bettarini, questa sera arriverà in Honduras per fare una possibile sorpresa al suo fidanzato, attuale concorrente dell’Isola dei Famosi. Il comunicato stampa ufficiale del reality show però parla chiaro. Ed infatti, Stefano dovrà scontrarsi con Kaspar Capparoni ed avere la meglio. Solo in quel momento, potrà riabbracciare la sua giovane fidanzata dopo circa un mese e mezzo di distanza. Chi è Nicoletta Larini? Conosciamola meglio. Diventata famosa proprio per essersi fidanzata con l’ex marito di Simona Ventura, ha raggiunto anche la popolarità grazie alla sua bellezza ed alcuni scatti su Instagram, facendola diventare una vera influencer con un brand di moda tutto suo. La scorsa estate, proprio con Bettarini ha partecipato alla prima edizione Vip di Temptation Island, condotta da Simona Ventura che durante l’avventura, si è comportata con lei come una madre regalandole preziosi consigli durante i suoi tormentati momenti di crisi. Tra poche ore, si troverà ad un passo dal suo fidanzato, riuscirà ad abbracciarlo e fargli sentire tutto il suo sostegno?

Nicoletta Larini arriva in Honduras

Nicoletta Larini è nata il 3 marzo del 1994 a Lido di Camaiore. Ha spento da poco le 25 candeline ed è famosa al pubblico anche per essere la figlia dell’ex pilota di Formula 1 Nicola Larini. Fin da piccola si è trasferita a Viareggio dove ha portato a termine la scuola dell’obbligo. Successivamente ha deciso di trasferirsi a Londra per frequentare la Nottingham Trent University, dove ha ottenuto un titolo in Fashion Design. Tornata in Italia ha incominciato a lavorare nella moda come stilista, creando un suo brand. Nel frattempo, è anche una modella e influencer grazie al grande seguito su Instagram (ha circa 280mila follower). Prima di conoscere e fidanzarsi con Stefano Bettarini, ha avuto una storia con un ragazzo della sua età. Tra Nicoletta e Stefano ci sono 22 anni di differenza. Proprio per questo motivo, la coppia è stata criticata più di una volta ma per loro, questo aspetto non rappresenta affatto un ostacolo. Nicoletta poi, si è integrata perfettamente con la famiglia Bettarini avendo un ottimo rapporto sia con i figli che con l’ex moglie di lui.





© RIPRODUZIONE RISERVATA