Nino Frassica piange per Mario Marenco/ Video, sketch sospeso: “Non voglio scherzare”

La morte di Mario Marenco ha segnato Nino Frassica, il quale ha ricordato con commozione a “Che tempo che fa” il comico con cui ha lavorato per tanti anni. Fatica a trattenere le lacrime quando il conduttore Fabio Fazio gli dà la parola. Nello spazio che solitamente gli è riservato, Nino Frassica non aveva battute da regalare al pubblico. «Non me la sento di scherzare, di divertirmi, perché purtroppo oggi è scomparso Mario Marenco col quale avevo una grande amicizia», ha dichiarato il comico siciliano. Sospende quindi lo sketch da Fazio e ricorda l’amico e collega morto a Roma all’età di 85 anni. «Mi ricordo gli ultimi giri in macchina, dove andavamo contromano. Sbagliava le strade. Io ridevo incoscientemente, non sapevo guidare, non potevo prendere il suo posto. Ci divertivamo con niente. Era un genio, un grande». Marenco era ricoverato da qualche tempo per complicazioni legate al suo stato di salute. Anche Renzo Arbore è rimasto sconvolto dalla notizia della sua morte: «Sono sotto choc».

NINO FRASSICA PIANGE PER MARIO MARENCO: SKETCH SOSPESO

Nino Frassica non ce l’ha fatta a far ridere il pubblico di “Che tempo che fa” come fa solitamente ogni domenica. Inaspettatamente si è lasciato travolgere dall’emozione ricordando Mario Marenco. È stato il conduttore Fabio Fazio ad annunciare agli ospiti che sedevano al suo tavolo e ai telespettatori di Raiuno che il comico siciliano non avrebbe «fatto il suo usuale percorso». Con gli occhi lucidi Frassica ha spiegato: «Il mio lavoro è fatto di umore e quando faccio gli sketch io sono il primo a divertirmi, ma stasera non ho voglia di divertirmi». L’applauso del pubblico ha coperto il silenzio creatosi per la voce interrotta dalla commozione di Nino Frassica, il quale si è allora lasciato trasportare dai ricordi raccontando una degli ultimi momenti di vita condivisi con Mario Marenco, quello che vi abbiamo riportato sopra. E quindi Fabio Fazio ha ricordato Mario Marenco, uno dei comici più grandi di sempre, salutandolo con un sorriso misto a emozione.





