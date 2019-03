Paolo Brosio / Video, in nomination, la lite con Luca Vismara (Isola dei Famosi 2019)

Non è stato facile per Paolo Brosio digerire la nomination: il naufrago dell’Isola dei Famosi 2019 è infatti attualmente candidato all’eliminazione assieme all’altro nominato della settimana, Luca Vismara. Brosio negli ultimi giorni ha preso le distanze dal gruppo e, tra vecchie incomprensioni ancora non chiarire e nuove scaramucce da metabolizzare, ha avuto da ridire un po’ con tutti. A scatenare però la sua ira è stato il gesto di alcuni naufraghi, che per accendere il fuoco del quale si erano privati per consentire a Marco Maddaloni di riabbracciare sua moglie, hanno pensato bene di utilizzare le sue lenti. I concorrenti, però, non hanno chiesto il suo permesso e questo ha fatto andare su tutte le furie Brosio: “Potevate aspettare, siete un po’ furbetti, gli occhiali sono miei e dovevate aspettare me. Non è che mi son offeso, però siccome erano custoditi dove ci sono le mie cose riservate e personali, dovevate chiedere a me”.

La lite con Luca Vismara

Paolo Brosio è un fiume in piena e nei filmati che mostrano la sua ira nei confronti dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2019, ne ha un po’ per tutti. Al centro dei suoi attacchi, soprattutto Luca Vismara, ma non risparmia qualche critica anche al resto del gruppo di naufraghi. Ecco le sue parole: “Qui si deve sempre far vedere che si fa una cosa in più, tanto Paolo non fa un ca**o, Paolo va in giro! A me questa cosa non mi piace più – tuona il naufrago – dovevate aspettare. Io mi riferisco a Luca che sa usare gli occhiali e sa che gli occhiali sono miei”. Brosio, poi, rincara la dose, scagliandosi soprattutto contro l’ex allievo di Amici, responsabile di non aver tenuto fede al patto di attendere il suo ritorno per accendere il fuoco con i suoi occhiali: “Voi non dovevate mettere le mani nella mia roba punto e basta – sottolinea il naufrago – Con Luca stamattina eravamo d’accordo che prendeva gli occhiali per accendere il fuoco, lui mi ha detto ‘mi raccomando, vieni quando il sole è alto’, il sole alto è ora”.

Sarah Altobello: “Mi dà noia la mancanza di rispetto”

Su intercessione di Marina La Rosa, Paolo Brosio e Luca Vismara si sono riappacificati. A sancire la pace un breve chiarimento e un abbraccio al cospetto di tutti i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2019; ma a quanto pare c’è qualcosa in questa tregua che non convince Paolo Brosio: “Avevo già accettato ieri la pace, chiaramente ero risentito perché non si è comportato bene – fa notare il concorrente – però non voglio rivangare la storia degli occhiali e poi, sapendo che lunedì abbiamo la nomination insieme, uno fa 2+2, è un comportamento da furbetto”. Secondo Paolo Brosio, infatti, gli atteggiamenti di Luca Vismara potrebbero essere influenzati dalla nomination che in questa settimana li vede uno contro l’altro. Nella querelle, però, è finita però anche una delle sue più care amiche, Sarah Altobello, che si è offesa per essere stata zittita in maniera brusca da Brosio: “Mi dà noia la mancanza di rispetto – ha rivelato la showgirl – proprio a me che ti ho dato belle cose!”. Qui il video.



