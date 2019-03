Riccardo Fogli/ Video: in finale per l’amicizia con Soleil? (Isola dei Famosi 2019)

Riccardo Fogli è indubbiamente il grande protagonista dell’Isola dei Famosi 2019. La storia del presunto tradimento della moglie Karin Trentini ha scatenato il mondo del gossip e Alessia Marcuzzi ha dedicato diverse puntate alla sua storia, ultima quella scorsa in cui la conduttrice si è scusata a nome di tutta la produzione de reality per aver trasmesso il videomessaggio di Fabrizio Corona. Lontano dall’Italia, il cantante appare sereno e fiducioso che tutti i rumors sulla moglie siano infondati. In compagnia degli altri naufraghi appare sereno e rilassato, ma il suo stato d’animo sarà davvero quello che mostra alle telecamere? A svelare la verità è stato Jeremias Rodriguez che, tornato in Italia, si è lasciato andare ad una confidenza. Ai microfoni di Verissimo, Jeremias che in Honduras si è legato molto a Fogli, ha dichiarato: “Stava male, io l’ho visto piangere. Fuori delle telecamere, magari. Era molto dispiaciuto da questa situazione”.

RICCARDO FOGLI: L’AMICIZIA CON SOLEIL SORGE

Eliminato Jeremias Rodriguez, Riccardo Fogli ha legato tantissimo con Soleil Sorge. La leader indiscussa dell’Isola dei Famosi 2019, infatti, oltre a trascorrere con lui la maggior parte de tempo, lo ha anche portato due volte sull’Isa Bonita permettendogli di mangiare e di riposare meglio. Un legame che creare discussioni tra gli altri naufraghi al punto che Luca Vismara che, con Soleil ha avuto problemi sin dal giorno in cui la Sorge è sbarcata in Honduras, ha chiesto al cantante come faccia a stare con lei. “Soleil come nipotina mi piace molto. Sono fiero di lei, dei suoi pregi e dei suoi difetti”, dice Riccardo. Nella discussione interviene Marina La Rosa: “io, però, non ti ho mai visto argomentare sui suoi difetti”. La replica di Fogli non si fa attendere: “io non ne vedo tanti di difetti. Mi sembra molto cambiata in queste due settimane. Mi sembra che anche uca si sia lasciato andare dicendo che Soleil gli stava diventando simpatica”. Vismara, però, lo frena: “aspetta. Io ho detto Kaspar Capparoni mi sta facendo diventare simpatica Soleil”, sottolinea Luca. “A me piacerebbe avere due nipoti come voi nella vita. Io ho una pazienza tale“, conclude Riccardo. Cliccate qui per vedere il video.

RICCARDO FOGLI IN FINALE?

Il percorso di Riccardo Fogli, quasi sicuramente, si concluderà il giorno della finale dell’Isola dei Famosi 2019. Oltre a godere dell’amicizia con Soleil che, da leader, non lo nominerà mai, Fogli ha creato un bel legame con tutto il gruppo. Anche il pubblico tifa per lui al punto che al momento è considerato uno dei favoriti per la vittoria finale. Lo stesso Jeremias Rodriguez si è augurato che a trionfare sia proprio Riccardo Fogli nonostante il suo legame sentimentale con Soleil. Fogli, dunque, potrebbe perdere la finale solo qualora i concorrenti ancora in gioco decidano di mettere su una strategia per nominarlo considerandolo un rivale fortissimo per la vittoria.



