SARAH ALTOBELLO/ Video, delusa da Paolo Brosio: “non mi parla più” (Isola dei Famosi)

Sarah Altobello è una delle concorrenti della quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi 2019. La showgirl barese nelle ultime ore si è confidata con Soleil Sorge raccontando di essere rimasta molto deluso dal comportamento di Paolo Brosio. “Si vede che non era la persona che ho conosciuto io Paolo, era un altro” – dice la Altobello che, riferendosi proprio a Soleil sottolinea: “voi l’avevate detto, io come la scema, ma ora si possono tirare le somme”. Poi Sarah torna a sottolineare il comportamento sbagliato assunto da Brosio. La showgirl, infatti, senza chiedere nulla al conduttore – giornalista è andata a prendere i suoi occhiali per aiutare Luca Vismara ad accendere il fuoco. Questa “libertà” della Altobello non è piaciuta a Brosio che ha avuto una vera e propria infuriata. “Non avrei mai detto che arrivava a dire “stai zitta” ad una donna in quella maniera… Ci sono modi e modi per dire le cose, non era un modo giusto, aggredire” le parole della showgirl.

Sarah Altobello: “Paolo Brosio non mi parla più”

I rapporti tra Paolo Brosio e Sarah Altobello sono molto cambiati negli ultimi giorni. Tutto è successo per un paio di occhiali che la sosia di Melania Trump ha sottratto al giornalista senza chiederne il permesso. “Fino a ieri mi diceva di aiutarlo, di andare a prendergli le cose perché io sapevo dov’erano e dove mettere le mani. Adesso che ho fatto questa cosa per il gruppo reagisci così? Non mi parla più. Non so che cosa gli sta succedendo. Mi è un po’ decaduto, diciamo”. Un durissimo confronto tra i due, che ha coinvolto anche Luca Vismara. Nonostante la Altobello abbia cercato poi di riappacificarsi , Paolo Brosio non ha voluto minimamente confrontarsi con lei. Chissà se i due possono far pace nelle prossime ore e durante la diretta di lunedì 18 marzo.

I favoriti alla vittoria finale

Intanto Sarah Altobello è tra i concorrenti favoriti alla vittoria finale della quattordicesima edizione de L’Isola Dei Famosi 2019. Stando alle quotazioni di Stanleybet, la showgirl barese ha recuperato tantissimo nelle ultime settimane passano dal 10,00 a 4,00 e tallonando Riccardo Fogli, un altro favorito alla vittoria. Bene, anche Aaron Nielsen che ha accorciato le distanza toccando quota 5,5, mentre stabili a quota 6 ci sono i due naufraghi sospesi Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni. Sono, invece, al ribasso le quotazioni di Marco Maddaloni, Marina La Rosa, mentre in caduta libera i due nominati Luca Vismara e Paolo Brosio.





