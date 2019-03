SOLEIL SORGE/ Video, il leader si scontra con Maddaloni (Isola dei Famosi 2019)

Soleil Sorge è una delle naufraghe più criticate di questa edizione de L’Isola dei Famosi 2019. La ex corteggiatrice di Uomini e Donne continua a far discutere per il suo comportamento ed atteggiamento tra i naufraghi. Nonostante ciò, Soleil continua a conquistarsi con forza e un pizzico di fortuna la fascia di leader della settimana riuscendo così a scampare alla possibilità di essere nominata. La scorsa settimana la Sorge nella sfida a due con Ariadna Romero è riuscita in pochissimi secondi a sconfiggere la modella cubana diventando così ancora una volta leader del gruppo. Oltre a vincere l’immunità dalla nomination, Soleil ha potuto recarsi all’Isla Bonita dove ha deciso di portare per la seconda volta Riccardo Fogli. “Io mi trovo benissimo con lei, come fosse una nipote o una figlia. La trovo forte, intelligente, affascinante, è davvero una bella persona” ha detto l’ex cantante dei Pooh.

Soleil Sorge sarà ancora leader?

Durante la puntata di lunedì 18 marzo 2019, Soleil Sorge dovrà vedersela con Aaron Nielsen nella disputa finale per vincere il titolo di leader della settimana. Riuscirà l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne a battere il figlio di Brigitte Nielsens e conquistare così ancora una volta il titolo? Una cosa è certa tra loro due si nasconde il leader dell’Isola e soltanto durante la diretta di lunedì sera potremo scoprire chi tra i due avrà la meglio. Intanto nell’isola che non c’è sia Stefano Bettarini che Kaspar Capparoni si confrontano su Soleil. L’ex calciatore non nasconde minimamente il suo pensiero sulla naufraga: “Arrogante, indisponente, maleducata, ingrata, irriconoscente e bugiarda”. Con queste parole Bettarini parla di Soleil Sorge, anzi confidandosi con Kaspar dice: “Lei prende, decide e smantella tutto. ‘tu fai questo, io faccio quello’… Hanno fatto una tenda ridicola, non si merita nulla”. Lo stesso Capparoni non vede di buon grado la Sorge, anzi è sicuro di una cosa: “Appena perde l’immunità la nominano tutti e per me esce pure”.

Lo scontro con Marco Maddaloni

Se sull’Isola che non c’è sono tutti contro Soleil Sorge, anche a Playa Uva le cose non cambiano di tanto. Dopo l’eliminazione di Jeremias Rodriguez, Soleil ha trovato una spalla amica solo in Riccardo Fogli, mentre gli altri naufraghi continuano a tenerla a distanza. In particolare Paolo Brosio continua a pensare alla nomination ricevuta proprio dalla Sorge durante l’ultima puntata de L’Isola; nomination che vede Brosio in sfida con Luca Vismara che dalla sua si augura di poterla superare anche questa volta. Intanto ha fatto discutere la risposta di Soleil durante la nona puntata de L’Isola, quando la ex corteggiatrice ha dato del doppiogiochista a Marco Maddaloni: “Se lei pensa che io non sono stato dalla parte sua, non ha capito proprio un ca**o”.





