Stefano Bettarini/ Video, contro Cappa per vedere Nicoletta (Isola dei famosi 2019)

Stefano Bettarini rivedrà Nicoletta Larini all’Isola dei Famosi 2019? Ci sono delle possibilità che ciò avvenga e se pensiamo al rivale che dovrà sfidare in quest’occasione possiamo dare quasi per scontato che Betta riuscirà a tagliare il traguardo finale. L’unica incognita riguarda la prova che le donne dovranno sostenere questa sera ed il punteggio che riusciranno ad ottenere: se la somma al punto dell’ex calciatore dovesse essere positiva, potrà rivedere la fidanzata. Stefano infatti sfiderà Kaspar Capparoni all’Uomo Vitruviano ed in base agli insuccessi precedenti dell’attore, ci sono forti possibilità che l’ex di Simona Ventura possa collezionare un’altra vittoria. Ne sarà felice Nicoletta, dato che durante l’ultima diretta ha dato dei chiari segni di gelosia. Ariadna Romero non è più in zona pericolo, ma non è escluso che la ragazza possa provare fastidio anche nei confronti di altre Naufraghe.

Contro Soleil Sorgè

L’Isola dei Famosi 2019 sta regalando una fetta di Paradiso a Stefano Bettarini, che lontano da tutto e tutti può esternare i suoi pensieri senza paura di sollevare scontri. Non che sia mai accaduto, visto che l’ex calciatore è noto anche per il suo non avere peli sulla lingua. Questa settimana la vittima preferita del Betta e di Kaspar Capparoni è Soleil Sorgé, criticata dai due su diversi fronti. Dal cibo che cucina il gruppo sotto le sue direttive fino alle polemiche che è solita creare con il suo atteggiamento negativo. Per Stefano la situazione è molto chiara: Soleil è utile solo per registrare un forte quantitativo di guai. E non è l’unico dettaglio che agli occhi di Betta non la rende una vera leader, come dimostrato dalla decisione dei due Naufraghi di non condividere il pesce con i privilegiati. Clicca qui per guardare il video di Stefano Bettarini.

Il difficile rapporto con Kaspar Capparoni

La lite è sempre dietro l’angolo per Stefano Bettarini, che sull’Isola dei Famosi 2019 vive Paradiso e Inferno in qualità di sospeso. L’ex calciatore infatti non ha mai nascosto di non tollerare alcuni atteggiamenti di Kaspar Capparoni, anche se il motivo questa volta è del tutto diverso. Durante un’escursione per cercare la legna, l’attore non ha aspettato l’amico senza considerare che si trovava in difficoltà. Betta infatti stava trasportando più rami del previsto e ha scoperto a malincuore che Kaspar aveva già raggiunto la spiaggia senza guardarsi indietro. L’egoismo di Cappa potrebbe costargli caro: il diretto interessato invece ha sottolineato di non aver potuto attenderlo per motivi di vento, corrente, peso e altro ancora. Clicca qui per guardare il video di Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni.



