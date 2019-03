Tony Colombo e Tina Rispoli a Pomeriggio 5/ Matrimonio tra dieci giorni: i dettagli

Si sono giurati amore eterno e il prossimo 28 marzo convoleranno a nozze e prima che ciò accada, Tony Colombo è pronto a presentare la sua compagna Tina Rispoli anche a Barbara d’Urso. Ecco perché il cantante neomelodico e la sua futura moglie saranno ospiti nella nuova puntata di Pomeriggio 5, dove Tony è già stato ospite alcuni giorni fa. Una storia d’amore, quella tra Tony e Tina, che ha fatto sognare e continua a far sognare i tantissimi fan del cantante neomelodico che, lo scorso 28 febbraio, ha deciso di organizzare un concerto per ribadire ancora una volta tutto il suo amore per Tina. Il concerto è stato intitolato “Ti aspetto all’altare”, dall’omonima canzone dedicata alla sua futura moglie, e di è tenuto proprio un mese prima delle nozze.

LA DEDICA D’AMORE DI TONY A TINA

Solo alcuni giorni fa, Tony Colombo è stato ospitato da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 dove ha anche fatto cenno alla storia d’amore con la sua Tina Rispoli. La conduttrice ha chiesto di conoscerla ma la donna ha preferito non entrare in studio, rimanendo dietro le quinte. “È timida” aveva giustificato il cantante neomelodico, ma le telecamere erano comunque riuscite a riprendere Tina dietro le quinte. Subito dopo, Tony ha deciso di dedicare delle dolci parole alla sua futura moglie proprio in merito a questo gesto. E ha così scritto sul suo profilo Instagram: “TI HO PERDONATO GIÀ CHE NON SEI ENTRATA IN DIRETTA PER L’EMOZIONE…, perché la verità è questa.. Non ti interessa la visibilità…sei una donna sensibile, umile e mi ami come io amo te!! Grazie per essere sempre al mio fianco!….”

