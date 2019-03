Uomini e donne/ Coppie pronte per Temptation Island? Ecco chi… (Trono Over)

Uomini e donne torna in onda oggi con la prima parte della maxi puntata che sarà dedicata al trono over, almeno fino a mercoledì. Dame e cavalieri sono pronti a prendere posto in studio a partire sempre da Gemma Galgani che la scorsa settimana ha discusso con Rocco Fredella per via del suo comportamento al castello ma, soprattutto, perché qualcosa ancora non le quadra ed è convinta che dietro tutto questo ci sia la sua voglia di visibilità e di pubblicità. Gli opinionisti si schiereranno ancora a favore dell’uno o dell’altro ma sarà sempre Tina Cipollari ad inveire contro la dama torinese rea di essere nel programma da dieci anni e quindi sicuramente alla ricerca di qualcosa di diverso dall’amore. Le polemiche non mancheranno ma l’amore potrebbe prendere il sopravvento visto che ormai siamo agli sgoccioli di questa edizione e i protagonisti dovranno congedarsi dal programma, come andrà a finire per loro?

DAL TRONO OVER A TEMPTATION ISLAND?

I fan sono già pronti a scommettere che alcune delle coppie che stanno interessando il pubblico in questi giorni potrebbero essere al centro della nuova edizione di Temptation Island o della sua versione vip che, anche senza Simona Ventura, dovrebbe esserci ancora la prossima estate. In particolare, la prima delle possibili coppie potrebbe essere quella formata da David e Cristina. Proprio in questi ultimi giorni sembra proprio che il cavaliere abbia fatto un passo indietro per via dell’arrivo di un altro cavaliere, Daniele, pronto a conoscere la “sua” donna. I due lasceranno insieme lo studio e li rivedremo poi nel reality estivo sui sentimenti? Insieme a loro potremo trovare anche altre due possibili coppie ovvero quella formata da Pamela e Stefano o quella formata da Denise e Sebastiano. Sicuramente loro sono stati al centro delle ultime settimane con Uomini e donne e potrebbero essere papabili coppie di Temptation Island.

