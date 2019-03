Uomini e donne/ Teresa Langella e Andrea dal Corso ancora insieme? (Trono Classico)

Uomini e donne torna in scena oggi con il trono over ma sembra che, come al solito, dovremo attendere giovedì per le novità del trono classico. Le registrazioni vanno avanti ma presto si arriverà ad un punto in cui si parlerà nuovamente di scelte visto che, secondo le prime anticipazioni, il programma dovrebbe andare avanti fino a fine maggio e poi fermarsi. Cosa succederà a quel punto? I nuovi tronisti si ritroveranno nel prime time di Canale 5 per le scelte ma cosa ne sarà di Teresa Langella e Andrea Dal Corso? La napoletana ha fatto la sua scelta ottenendo un no come risposta ma sembra proprio che le cose siano ancora in ballo e tutto potrebbe cambiare. I due si sono rivisti anche in studio ma segnando un altro no e una discussione senza fine, ma le cose davvero cambieranno?

TERESA LANGELLA E ANDREA DAL CORSO DI NUOVO INSIEME?

Teresa Langella e Andrea dal Corso sono stati avvistati insieme e proprio il Vicolodellenews ha riportato i rumors di una fan di Uomini e donne pronta a scommettere che i due si stiano vedendo di nascosto e che, addirittura, il corteggiatore sia stato avvistato a casa della zia della corteggiatrice. Si tratta di un nuovo “scandalo” in stile Sara Affi Fella o davvero i due troveranno il modo di stare insieme regalando ai fan il lieto fine? Al momento non ci sono novità e non si parla di una nuova partecipazione alla prossima registrazione, forse si arriverà di nuovo al serale con un punto interrogativo su questa coppia? I fan iniziano già ad essere stufi di quello che è successo e dei loro litigi, forse sarà meglio far arenare questo rapporto mai nato?

